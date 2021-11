Regardez les membres de Megadeth s’entraîner au Jiu Jitsu avant le dernier spectacle de la tournée de l’année en métal

MEGADETH guitariste Kiko Loureiro a mis en ligne des images des coulisses du dernier spectacle du groupe en 2021, qui a eu lieu le 28 septembre à The Armory à Minneapolis, Minneapolis dans le cadre de « La tournée métal de l’année » avec AGNEAU DE DIEU, TRIVIUM et LA HAINE RACE. Le clip de sept minutes comprend des images de Loureiro et camarade MEGADETH membres Dave Mustaine et Dirk Verbeuren formation avec Professeur Reggie Almeida de Spring Hill, l’école de jiu-jitsu brésilien Gracie Barra du Tennessee, qui a apparemment voyagé avec MEGADETH sur toute la tournée.

En janvier 2021, Almeida promu Moustaine à une ceinture violette en jiu-jitsu près de deux ans après la MEGADETH leader a obtenu le premier galon de sa ceinture bleue.

En tant que ceinture du milieu, le violet est le moment où un joueur de jiu jitsu commence à forger son identité dans le grand schéma du sport.

Dans une interview de 2007, Moustaine a déclaré qu’il avait commencé à s’entraîner au taekwondo en 1999 en Arizona, puis qu’il avait déménagé en Californie, où il a vécu jusqu’à il y a quelques années. « Avant de commencer le taekwondo, je pratiquais le kung-fu et d’autres arts martiaux », a-t-il déclaré.

Moustaine Raconté Le Quietus en 2010 qu’il avait « un premier diplôme en karaté Ukidokan. Mon sensei — Benny ‘Le Jet’ Urquidez – a le style du karaté, du kung-fu, de l’aïkido, du judo, du ju-jitsu, du taekwondo, de la lutte gréco-romaine, de la boxe Muay Thai et de la boxe américaine », a-t-il déclaré. « C’est donc toutes ces choses réunies en une seule. C’est une discipline à neuf styles. Ma deuxième ceinture noire est en taekwondo de Songham et j’étais instructeur adjoint dans ce style, puis je l’ai enseigné en privé pendant un certain temps. »

Moustaine et sa famille ont déménagé dans une banlieue de Nashville en octobre 2014 après avoir vécu à Fallbrook, en Californie, pendant quelques années.



