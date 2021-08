Regardez les membres survivants de Soundgarden jouer avec Brandi Carlile à Washington

Survivant JARDIN DU SON les membres ont interprété deux des chansons classiques du groupe avec Brandi Carlile pendant le weekend.

Kim Thayil, Matt Cameron et Ben Berger rejoint Carlile sur scène lors de son concert le samedi 14 août au Gorge Amphitheatre à George, Washington pour jouer “Chercher avec mon bon œil fermé” et « Soleil du trou noir ».

“Je suis tellement content en ce moment,” Carlile dit avant de se lancer « Soleil du trou noir » devant une foule d’environ 15 000 personnes.

Carlile précédemment rencontré les trois musiciens au 2019 “Je suis l’autoroute” Chris Cornell concert hommage à Los Angeles. Elle a également été rejointe par Thayil, Cameron et Berger pour l’enregistrement de versions studio de « Soleil du trou noir » et “Chercher avec mon bon œil fermé” pour une sortie Record Store Day 2020.

Cameron a parlé à Rolling Stone de “Chercher avec mon bon œil fermé”: “C’était Brandi‘s choix et c’était un bon. « Rechercher avec mon bon œil fermé » fait partie de Chrisles plus grandes chansons de ; il a tellement de profondeur. C’est un colosse. Audience Brandi et les jumeaux se défoncent complètement sur ce morceau, c’était incroyable. J’aime comment ça s’est passé. KimLe solo de est assez incroyable aussi.”

Thayil a ajouté : « Je suppose que Brandi a choisi d’enregistrer « Rechercher avec mon bon œil fermé » parce que c’est une belle chanson qui s’adapte à son style vocal. Je suis vraiment content qu’elle ait choisi cette chanson, car son interprétation est absolument incroyable. C’est magnifiquement émotif, flottant et trippant. Sa version m’a fait frissonner.”

Au début de l’année dernière, Carlile a écrit sur l’enregistrement de ses premières démos à le pont de Londres avec son groupe en disant : “JARDIN DU SON n’étaient que des dieux pour nous à l’époque. Pionniers totaux et inaccessibles à tous égards. Nous avons fait nos démos et nettoyé le studio quand nous ne pouvions pas nous permettre la facture sans savoir qu’en novembre 2019, nous retournerions à London Bridge et ENREGISTRER DEUX CHANSON AVEC EUX !! [Chris Cornell] était aussi génial qu’un chanteur humain peut l’être et maintenant c’est un ange. Merci Kim, Ben, et Mat. Je n’oublierai jamais ce jour aussi longtemps que je vivrai.”

Cornell a été retrouvé pendu dans sa chambre à l’hôtel MGM Grand Detroit en mai 2017, à la suite d’une JARDIN DU SON spectacle au Fox Theatre de la ville. Son corps a été retrouvé peu de temps après qu’il eut parlé d’une voix « inarticulée » à sa femme par téléphone. La mort a été jugée un suicide.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).