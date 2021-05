Regardez les nouveaux clips de Marvel “ Loki ” et “ Black Widow ” dont tout le monde parle – .

Nous sommes sur une courte pause dans l’univers cinématographique Marvel maintenant que la finale du faucon et du soldat de l’hiver est arrivée et repartie, et nous avons appris comment Sam Wilson devient le nouveau Captain America. La prochaine aventure MCU à diffuser est Loki, dont le premier épisode arrive à Disney + le 9 juin. La pandémie est responsable de cette longue pause entre les histoires, car Black Widow aurait dû sortir en mai. Marvel a retardé la sortie de Black Widow au 9 juillet il y a quelques mois, car les salles d’ouverture ne semblaient pas sûres à l’époque.

En attendant plus de contenu MCU, nous avons eu droit à plus de séquences de Loki et Black Widow, que Disney et Marvel viennent de présenter lors des MTV Movie Awards 2021.

Loki

Le clip de 70 secondes de présentation de l’agent Mobius ci-dessous vous semblera immédiatement familier, car nous pouvons voir un dialogue que nous avons déjà vécu dans les bandes-annonces de Loki. C’est probablement l’une des premières interactions entre l’agent Mobius (Owen Wilson) et Loki (Todd Hiddleston). Le clip nous montre la scène complète cette fois-ci, et c’est hilarant.

Mobius, pleinement conscient de qui est Loki, tente d’expliquer la Time Variance Authority (TVA) où Loki est actuellement retenu prisonnier – remarquez le sauteur. Loki est sceptique quant à cette autorité pour gérer la chronologie, et Hiddleston est tout simplement incroyable, puisant dans le tristement célèbre esprit de Loki que nous avons presque oublié.

Pour rappel, ce Loki n’est pas «notre» Loki. Ce n’est pas le dieu du mal dont nous surveillons l’arc depuis qu’il a attaqué pour la première fois la planète Terre à Thor, et ce n’est pas le Loki qui est mort dans l’espace sur le vaisseau asgardien dans Infinity War après avoir tenté de sauver son frère. Ce Loki a parcouru un long chemin et nous avons aimé chaque instant de son évolution. Il est passé d’un méchant à un anti-héros sympathique, puis il est devenu un véritable vengeur. Mais sa mort était définitive. Thanos l’a tué avant de claquer des doigts, donc Hulk n’aurait pas pu le ramener.

Le Loki que nous verrons dans la série est le Loki qui a échappé à l’emprisonnement dans Fin du jeu après avoir mis la main sur le Tesseract. Cela s’est produit en 2012 dans une chronologie différente, et les actions de Loki auraient pu bouleverser la TVA. Nous devrons attendre la série pour voir comment Loki se connecte au reste du MCU.

Veuve noire

Black Widow est le film que nous avons attendu une décennie pour voir. Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) a commencé son voyage dans les films Iron Man, Captain America et Avengers, mais Disney a eu besoin de 10 ans pour donner le feu vert à un film qui se concentre spécifiquement sur elle. Nat est maintenant mort et le film explorera le passé du personnage, présentant probablement la prochaine Black Widow du MCU.

Black Widow est l’aventure qui aurait dû ouvrir la phase 4 du MCU début mai 2020, mais la pandémie a fait dérailler ces plans. Ce sera toujours le premier film de Phase 4 à sortir en salles, mais ce n’est plus la première histoire de Phase 4, car ce titre va à WandaVision.

Le film est une sorte d’histoire d’origine pour le héros, bien que l’action principale se déroule entre Civil War et Infinity War. Nous verrons Natasha à Budapest, nous rencontrerons sa famille et nous apprendrons pourquoi et comment elle a changé de camp et laissé son passé russe derrière elle.

Le nouveau clip de Black Widow ci-dessous nous montre de nouvelles images du film, une scène pleine d’action dans laquelle les sœurs Natasha et Yelena Belova (Florence Pugh) courent pour sauver leur vie dans une poursuite en voiture à grande vitesse. Le clip capture une partie de ce que nous verrons à l’écran, cette relation de fraternité entre les deux veuves noires. Il nous montre également certaines des scènes d’action auxquelles nous pouvons nous attendre de ce film d’espionnage MCU. Pugh, bien sûr, devrait continuer en tant que nouvelle Black Widow dans les futures histoires de MCU.

