Regardez les photos chaudes de Chiquis Rivera

La chanteuse et compositrice Chiquis Rivera a enflammé les réseaux avec une série de photos provocantes sur son compte Instagram, où on la voit exhibant fièrement ses jambes. « Des cuisses épaisses sauvent des vies », a-t-il écrit dans la publication, où il est vu dans une tenue sensuelle, des bottes blanches et un chapeau.

Puis, dans une autre série d’images de la même session, il a posté « Peut-être que je ne suis pas à votre goût, mais Dieu merci pour l’amour-propre n’est pas une exigence. The Best of You with Chiquis, ce soir à 21h/8C @ .nbcuniverso », faisant allusion à sa nouvelle émission télévisée qui a été créée hier sur NBC Universo, où en plus d’être l’animatrice, elle a fait ses débuts en tant que productrice exécutive.

Les publications ont provoqué une vague de commentaires de ses followers et plus de 150 000 likes. « Riche, puissante et chère », « Quelles jambes galbées, vous pouvez dire que vous le passez à faire des jambes à la salle de sport », « Vous êtes la plus belle ! Peu importe ce qu’ils disent, vous continuez à briller comme toujours », étaient certains des commentaires de ses fans.

Selon les déclarations de l’artiste et femme d’affaires aux multiples facettes, son programme « Lo Mejor de Ti con Chiquis » cherche à renforcer l’amour-propre des hommes et des femmes. « Je suis très heureux de cette nouvelle étape de ma vie. Ma passion est de rendre les gens heureux. « The Best of you with Chiquis » fait partie de ma mission, pouvoir aider les autres. On m’a toujours enseigné que les bénédictions que Dieu nous donne doivent être partagées. Je sais que je ne peux pas le faire seule et c’est pourquoi avec mon équipe d’experts, nous aiderons à transformer la vie des gens pour réaliser leurs rêves », a-t-elle expliqué.

L’artiste de 36 ans a souligné à quel point son équipe de travail est précieuse pour la réalisation de son programme. « Il y a une très belle énergie entre nous tous et nous nous comprenons, nous avons tous la même mission, qui est de faire ressortir le meilleur des gens », a-t-il souligné.

« J’ai dû devenir la mère de mes frères quand j’avais 10 ans. J’ai senti que je devais vivre ma vie pour mes frères », a déclaré Chiquis, après avoir appris l’histoire d’un de ses invités à l’émission, une jeune fille de 18 ans qui « a dû devenir adulte avant l’heure en raison des difficultés de la vie. coups, « déjà que l’équipe de professionnels a aidé avec un plan global pour retrouver leur confiance et pouvoir réussir dans la vie.