Dans les eaux calmes au sud de Sydney, en Australie, deux pieuvres se reposent l’une à côté de l’autre sur un lit de coquilles Saint-Jacques. Puis, apparemment sans avertissement, l’un d’eux projette un jet de limon sur le visage de l’autre. Enveloppée dans une eau trouble, la pieuvre qui a été touchée à quelques centimètres en arrière – comme vous le feriez si quelqu’un vous lançait des ordures sur un trottoir de New York.

L’interaction a été filmée, tout comme des dizaines de comportements similaires montrant des pieuvres lançant des débris dans un jet d’eau. Dans une nouvelle étude de préimpression basée sur les images, qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, les scientifiques affirment que ces interactions révèlent que les pieuvres « lancent » des choses, parfois sur d’autres pieuvres ou poissons. Dans un cas, écrivent les auteurs, une pieuvre femelle lance à plusieurs reprises du limon sur un mâle qui tentait de s’accoupler avec elle.

Ces observations sont importantes car les lancers ciblés sont rares dans le règne animal, a déclaré Peter Godfrey-Smith, auteur principal de l’étude et professeur de philosophie des sciences à l’Université de Sydney. Les éléphants, les singes et les oiseaux sont parmi les rares animaux connus pour le faire, mais parfois, le lancer a été «considéré comme distinctement humain», écrivent les auteurs.

Une pieuvre propulse le limon vers une autre pieuvre sur un site du sud-est de l’Australie. Avec l’aimable autorisation de Peter Godfrey-Smith, David Scheel, Stephanie Chancellor, Stefan Linquist et Matthew Lawrence

Mais certains experts ne considèrent pas ce comportement comme un lancer en soi et se demandent si les animaux visent réellement à frapper d’autres créatures. «S’ils lançaient, ils ramassaient des objets avec leurs bras et les lançaient», a déclaré Jennifer Mather, une experte renommée en poulpe à l’Université canadienne de Lethbridge qui ne faisait pas partie de l’étude. Plus probablement, soupçonne-t-elle, les pieuvres ne font que projeter de l’eau vers les nuisances – un comportement que nous connaissons depuis des décennies – et parfois l’eau contient de la « saleté ». Ce n’est pas explicitement un comportement social, dit-elle.

Ces dernières années, nous avons été totalement captivés par l’intelligence des poulpes, et des études qui établissent des parallèles entre leur comportement et le nôtre ont contribué à propulser les animaux vers la gloire. Il est difficile de ne pas s’émerveiller à l’idée d’une pieuvre en train de rêver – ou d’une femelle repoussant un prétendant mâle, d’ailleurs. Mais les experts avertissent que nous devons être prudents lors de l’interprétation des résultats d’études comme celles-ci, car les poulpes ne nous ressemblent en rien. Au final, on ne devrait pas avoir à se rapporter à un animal pour le respecter. C’est à quel point ils sont différents de nous qui les rendent si remarquables.

Les pieuvres tirent parfois de l’encre sur les scientifiques qui les étudient

Étudier les poulpes peut être un sale boulot. Ils ont des structures en forme de tube sur leur corps, appelées siphons, qui expulsent l’eau pour les aider à se déplacer. Mais aussi intelligents qu’ils soient, ils peuvent également utiliser ces siphons pour tirer de l’eau, ou même de l’encre, sur des choses qui les agacent, y compris les scientifiques.

“Ils feront jaillir de l’encre de l’eau et salir vos vêtements”, a déclaré Frank Grasso, chercheur sur le poulpe à la City University de New York.

C’est vrai : lorsqu’elles sont conservées dans un laboratoire, les pieuvres sont connues pour sortir leur corps de l’eau et gicler des chercheurs sans méfiance. À au moins une occasion, une pieuvre a taché les vêtements de Grasso, a-t-il déclaré. Piero Amodio, un chercheur sur le poulpe à Naples, en Italie, affirme que les animaux lui ont aspergé de l’eau des centaines de fois. « Ils visent, dit-il.

L’exemple le plus remarquable de ce comportement semble presque trop malicieux pour être vrai : dans au moins deux aquariums, a écrit Godfrey-Smith, les pieuvres « ont appris à éteindre les lumières en projetant des jets d’eau sur les ampoules lorsque personne ne les regarde, et court-circuiter l’alimentation.

Dans la nature, les siphons de poulpe remplissent également diverses fonctions, a déclaré Mather. Ils les utilisent pour éliminer les débris de leurs tanières, comme un souffleur de feuilles, et pour jeter les restes de nourriture. « Si une pieuvre emménage dans un abri qu’elle pense être une maison utile, ils le nettoieront », a-t-elle déclaré. Ils jettent également de l’eau sur les poissons charognards qui les suivent à la recherche de restes, a-t-elle déclaré.

Tout cela pour dire : Nous savons que les pieuvres utilisent leurs siphons comme canons à eau. Mais sont-ils aussi en train d’armer délibérément ces canons de débris ?

Les scientifiques ont collecté des images de pieuvres sur un site du sud-est de l’Australie appelé Octopolis. Il abrite une densité inhabituellement élevée d’animaux, qui ont longtemps été considérés comme antisociaux. Avec l’aimable autorisation de Peter Godfrey-Smith

Les pieuvres se jettent-elles vraiment des objets les unes sur les autres ?

Les pieuvres sont des créatures insaisissables et difficiles à repérer dans la nature, à moins que vous ne vous trouviez dans « Octopolis ».

Nommé par Godfrey-Smith, Octopolis est un petit site au large des côtes du sud-est de l’Australie qui abrite une densité inhabituellement élevée de pieuvres communes de Sydney (également connues sous le nom de pieuvres sombres). Quelques caméras sur le site offrent aux chercheurs un rare aperçu des interactions entre ces animaux largement antisociaux.

Ce sont des images d’Octopolis qui ont révélé le comportement inhabituel du siphon avec une nouvelle clarté: les pieuvres y ramassent généralement des débris dans leurs bras – du limon, des algues ou des coquillages – “et ensuite utilisent le siphon pour expulser le matériau” jusqu’à plusieurs longueurs de corps, les auteurs écrire dans l’étude.

Dans le panneau A, une pieuvre projette du limon et du varech vers une autre pieuvre. Dans le panneau B, la pieuvre reçoit une face pleine de limon et de varech. Les panneaux C et D montrent la mécanique. Peter Godfrey-Smith et al.

Certes, Godfrey-Smith reconnaît que « lancer » est un terme imparfait pour décrire le comportement. “À proprement parler”, a-t-il dit, “c’est juste une façon très pieuvre de propulser quelque chose.”

Les chercheurs ont observé plus de 100 de ces « lancers » en moins de 24 heures d’images à partir de 2015. Souvent, les animaux utilisaient leurs siphons pour propulser des objets hors de leurs tanières ou jeter les restes de nourriture, écrivent les auteurs. Mais dans de nombreux cas, ils semblaient lancer des débris vers une cible.

Les pieuvres semblent cibler les ennuis. Est-ce intentionnel ?

Dans plus d’une douzaine de cas observés par les scientifiques, des pieuvres ont heurté d’autres pieuvres avec des débris. Les femelles ont tendance à lancer plus que les mâles, a déclaré Godfrey-Smith, auteur de Other Minds: The Octopus, the Sea, and the Deep Origins of Consciousness.

“Vous aurez une femelle qui fait cela plusieurs fois à un mâle sur une période de plusieurs heures”, a-t-il déclaré. «À la fin, il esquive un peu. C’est assez amusant. »

Dans un autre exemple, une pieuvre mâle a été « repoussée lors d’une tentative d’accouplement », écrivent les auteurs, puis a commencé à piquer une sorte de crise : « Il a lancé une coquille, a changé de couleur et a semblé accélérer sa respiration.

Une pieuvre lance du limon sur une autre pieuvre (à droite), qui semble se baisser. Avec l’aimable autorisation de Peter Godfrey-Smith, David Scheel, Stephanie Chancellor, Stefan Linquist et Matthew Lawrence

Les pieuvres ont également jeté des débris vers les poissons et vers une caméra sous-marine proche de leurs tanières, écrivent les auteurs. Avant certains lancers, les animaux semblent même orienter leur corps vers la cible, selon l’étude.

Les auteurs disent que ces comportements suggèrent que les poulpes sont capables de lancer délibérément des objets sur d’autres animaux, peut-être avec l’intention de les frapper. “Les pieuvres peuvent ainsi définitivement être ajoutées à la liste restreinte des animaux qui lancent ou propulser régulièrement des objets, et provisoirement ajoutées à la liste plus courte de ceux qui dirigent leurs lancers sur d’autres animaux”, ont-ils écrit.

Mais Mather et d’autres experts extérieurs ne sont pas convaincus que les pieuvres ramassent un objet pour se lancer sur une cible. Ils pourraient simplement balayer leur tanière, par exemple, et heurter accidentellement une autre pieuvre dans le processus.

Amodio, quant à lui, dit qu’il est probable que les pieuvres ramassent des débris dans le but de lancer – mais il a des doutes sur “l’intention de frapper l’autre individu avec l’objet”. Ils pourraient simplement propulser l’objet dans la direction générale d’une nuisance, a-t-il déclaré.

Une pieuvre commune sur la Costa Brava, en Espagne.Reinhard Dirscherl/ullstein bild via . Image

Godfrey-Smith, pour sa part, reconnaît qu’il est difficile de déterminer si les coups sont intentionnels ou non. Néanmoins, il est convaincu que les poulpes se ciblent en fait. Lorsqu’une pieuvre femelle lance à plusieurs reprises des déchets sur un mâle, il est difficile de le voir autrement. “Vous n’avez pas besoin de beaucoup nettoyer votre tanière”, a-t-il dit, et le mâle “s’attend à être frappé parce qu’il esquive”.

Pourquoi nous nous soucions si les poulpes peuvent se lancer des objets

Que les poulpes se lancent intentionnellement des objets les uns contre les autres – et que nous puissions vraiment appeler cela “lancer” – l’étude montre que les poulpes peuvent utiliser leur siphon de manière intelligente : pour déplacer des débris, aménager une tanière et peut-être même envoyer un signal aux autres animaux, y compris nous.

Cela signifie-t-il qu’ils sont encore plus intelligents qu’on ne le pensait ?

La question elle-même est lourde, car elle suggère qu’il existe une idée universelle de ce que signifie être intelligent. Dans notre évaluation des animaux, l’intelligence est souvent mesurée à l’aide d’un étalon humain, comme l’écrit le primatologue Frans de Waal dans son livre Sommes-nous assez intelligents pour savoir comment sont les animaux intelligents ? « Chaque espèce traite avec souplesse l’environnement et développe des solutions aux problèmes qu’elle pose », écrit-il. “Chacun le fait différemment.”

Une pieuvre d’un jour nage en pleine mer à Hawaï.David Fleetham/VW PICS/Universal Images Group via .

Les pieuvres, par exemple, ne nous ressemblent pas. En fait, « lorsque nos deux branches de l’arbre généalogique des animaux ont divergé, les épines dorsales n’avaient pas été inventées », comme l’a écrit Elizabeth Preston dans le New York Times. “Il est logique d’être prudent lorsque nous devinons ce qui se passe dans la tête de ces animaux.”

Il y a un avantage à notre obsession pour l’intelligence du poulpe : nous leur montrons plus de respect et de compassion, ce qui a des implications pour la conservation de la faune, selon les experts. « Vous ne conserverez probablement pas ce que vous ne respectez pas », dit Mather.

Là encore, ce qui rend les pieuvres si merveilleuses, c’est à quel point elles sont différentes de nous. Exemple concret : chacun de leurs huit tentacules a environ 300 ventouses, et chacun d’eux peut avoir jusqu’à 10 000 neurones sensoriels environ, leur permettant de percevoir le toucher et le goût. “C’est extraterrestre”, a déclaré Grasso. “Ce n’est pas humain.”