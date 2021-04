Regardez les quatre films ‘Hunger Games’ gratuitement sur notre rival Netflix préféré – .

Plus tôt dans la journée, Bloomberg a rapporté que la filiale de Comcast NBCUniversal envisageait de retirer ses films de HBO Max et Netflix pour les rendre tous exclusifs à Peacock dans les mois à venir. Maintenant que chaque grande marque a sa propre plate-forme de streaming, il sera de plus en plus difficile de trouver une pollinisation croisée entre les services, c’est pourquoi il vaut toujours la peine de souligner lorsqu’une grande franchise de films apparaît sur l’un d’entre eux.

Jeudi après-midi, Fox a envoyé une alerte par e-mail pour nous informer que The Hunger Games et ses trois suites seront diffusés gratuitement sur le service de streaming Tubi de la société récemment acquis pendant tout le mois d’avril et jusqu’en mai. Si vous voulez regarder Jennifer Lawrence se battre pour sa survie dans une société post-apocalyptique pendant huit à neuf heures, tout ce que vous avez à faire est de visiter le site et de commencer à diffuser – aucun compte requis.

Voici des liens vers les quatre films Hunger Games, ainsi qu’un synopsis pour chacun pour vous donner une idée de l’intrigue:

Les jeux de la faim: Dans ce qui était autrefois l’Amérique du Nord, le Capitole de Panem maintient son emprise sur ses 12 districts en les forçant chacun à sélectionner un garçon et une fille, appelés Tributes, pour participer à un événement télévisé national appelé Hunger Games. Chaque citoyen doit regarder les jeunes se battre jusqu’à la mort jusqu’à ce qu’il n’en reste qu’un. Hommage au district 12 Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) n’a pas grand-chose sur quoi compter, à part ses compétences de chasseuse et son instinct pointu, dans une arène où elle doit peser la survie contre l’amour.

Hunger Games: L’Embrasement: Après être rentrés sains et saufs de leur victoire sans précédent aux 74e Jeux annuels de la faim, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) et Peeta Mellark (Josh Hutcherson) découvrent qu’elles doivent faire un revirement rapide et commencer une tournée des Victors. Alors qu’elle et Peeta parcourent les quartiers, Katniss sent qu’une rébellion est en train de s’agiter. Cependant, le président Snow (Donald Sutherland) prouve qu’il est toujours aux commandes quand on apprend un changement cruel des règles pour les 75e Hunger Games à venir.

The Hunger Games: Mockingjay Partie 1: Après son sauvetage du terrible Quarter Quell, Katniss (Jennifer Lawrence) se réveille dans le complexe situé sous le prétendument détruit du district 13. Sa maison, le district 12, a été réduite en décombres, et Peeta Mellark (Josh Hutcherson) est maintenant la captive soumise au lavage de cerveau. du président Snow (Donald Sutherland). Dans le même temps, Katniss apprend également qu’une rébellion secrète se répand dans tout Panem – une rébellion qui la placera au centre d’un complot visant à renverser la situation sur Snow.

The Hunger Games: Mockingjay Partie 2: Réalisant que les enjeux ne sont plus uniquement liés à la survie, Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) fait équipe avec ses amis les plus proches, dont Peeta (Josh Hutcherson), Gale (Liam Hemsworth) et Finnick pour la mission ultime. Ensemble, ils quittent le district 13 pour libérer les citoyens de Panem déchiré par la guerre et assassiner le président Snow, obsédé par la destruction de Katniss. Ce qui nous attend, ce sont des pièges mortels, des ennemis dangereux et des choix moraux qui détermineront en fin de compte l’avenir de millions de personnes.

Gardez à l’esprit que ces films ne seront disponibles sur Tubi que du 1er avril au 8 mai 2021. Si vous voulez en savoir plus sur Tubi, consultez le reste des ajouts à venir au service en avril.

