Regardez les séquences de gameplay du jeu de combat League Of Legends

Capture d’écran : Riot Games

Hier soir, Riot Games a publié la première vidéo de gameplay de Project L, un jeu de combat se déroulant dans l’univers de League of Legends. La vidéo comprenait quelques personnages de League différents et une discussion approfondie sur le type de jeu de combat que les développeurs derrière Project L essaient de créer.

Riot Games a participé à une série de spin-off de League of Legends au cours de la dernière année environ, avec deux jeux dérivés de LoL sortis récemment ainsi qu’une émission d’animation Netflix populaire également. Maintenant, le projet L, l’un des spin-offs les plus anciens annoncés pour la première fois en 2019, a enfin un gameplay approprié, montrant à quoi ressemblera le jeu de combat et à quoi il jouera lorsqu’il sortira finalement … un jour. Riot a clairement indiqué que Project L ne sortira pas cette année ou l’année prochaine.

Selon les développeurs derrière Project L, il s’agit d’une tranche verticale et ils ont encore beaucoup à faire pour sortir le jeu. « Nous avons construit cela pour définir le look final du jeu », a expliqué Tom Cannon, directeur principal et producteur exécutif, « avant d’entrer et de créer tout notre contenu, comme les personnages et les scènes. »

Le projet L est prévu pour être un combattant de style tag-team, avec des joueurs gérant des équipes de deux et échangeant entre eux pendant les combats. La vidéo montrait également un premier aperçu des commandes. Selon Cannon, l’objectif est de créer un jeu de combat « facile à apprendre mais difficile à maîtriser ». J’ai l’impression que tous les jeux de combat modernes ont prétendu le faire, donc ce que cela signifiera réellement dans la pratique reste à voir.

Quelque chose que les fans de jeux de combat apprécieront, c’est que les développeurs derrière Project L se concentrent sur la création du meilleur netcode possible. Le jeu comportera une restauration, mais tirera également parti de la propre technologie de réseau de Riot utilisée pour réduire le ping et le décalage dans des jeux comme League of Legends et Valorant.

Compte tenu de la précocité de tout cela, il n’est pas choquant que le jeu n’ait pas de date de sortie. Riot prévoit de partager au moins deux mises à jour sur le jeu et l’état de développement en 2022.

Pendant ce temps, Riot Games retarderait toujours les enquêtes en cours du Département californien de l’emploi et du logement équitables sur ses antécédents de discrimination sexuelle et de sexisme sur le lieu de travail.