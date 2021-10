Regardez l’état de jeu PlayStation d’aujourd’hui ici

Nous obtenons une nouvelle PlayStation État des lieux aujourd’hui, que vous pouvez regarder ici sur cette page.

State of Play est un événement en direct qui présente les dernières mises à jour d’une variété de jeux à venir sur les consoles PlayStation. Via la page officielle du blog PlayStation, le flux d’aujourd’hui durera environ 20 minutes et fournira de nouvelles informations sur les jeux précédemment annoncés à venir sur les consoles PlayStation, ainsi que quelques jeux non annoncés que nous verrons pour la première fois.

Le flux est configuré pour commencer à 14h HP, 17h HE, 22h UK. Pour ceux qui souhaitent se connecter à l’émission, vous pouvez la regarder via le flux intégré ci-dessous :

Ce sera la première diffusion officielle en direct sur PlayStation depuis leur fantastique Showcase le 3 septembre, où match après match se révélait comme une sorte de voiture de clown de marque Sony, remplie de beaucoup plus de titres que prévu. Lors de cette émission, nous avons eu un premier aperçu de God of War Ragnarok et Forspoken, tous deux avec une date de sortie au début de 2022 qui pourrait potentiellement obtenir plus d’amour lors de l’événement d’aujourd’hui.

Nous avons également déjà vu des bandes-annonces pour Marvel’s Spiderman 2 et un remake de Star Wars: Knights of the Old Republic, mais avec celles qui sont en cours de développement et bloquées avec une date de sortie en 2023, il est peu probable que nous les voyions aujourd’hui.

Un grand titre que nous n’avons pas vu depuis un certain temps et qui a de bonnes chances d’apparaître est Final Fantasy 16. Ce titre a cruellement manqué au Tokyo Game Show au début du mois, mais serait sur le point d’être terminé (merci VGC). Avec sa quasi-achèvement, il est à peu près le bon moment pour qu’une date de sortie solide soit annoncée pour la dernière entrée de la légendaire série JRPG.

Le seul spectacle confirmé à ce jour a été Little Devil Inside, l’aventure d’action indépendante annoncée lors d’un précédent événement State of Play. Le charmant projet a été absent pendant un certain temps, il est donc bon de le voir revenir – avec une date de sortie aussi, espérons-le !

En ce qui concerne ces titres non annoncés, nous avons peu de possibilités de spéculation concernant ces mystérieux titres non annoncés. Il semble que nous devrons simplement nous asseoir et nous brancher plus tard dans la journée !