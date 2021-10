Regardez l’événement MacBook Pro d’octobre ici

Apple organise son deuxième événement matériel de l’automne le lundi 18 octobre à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. « Unleashed » est le titre officiel de l’événement, que beaucoup pensent être une référence à la dernière puce personnalisée d’Apple. C’est à peu près à la même époque l’année dernière qu’Apple a levé le rideau sur la puce M1. M1 est un système basé sur ARM sur une puce et le premier conçu par Apple pour les ordinateurs Mac. Aujourd’hui, nous nous attendons à voir la prochaine génération de la puce et certains des produits qu’elle alimentera.

Les rumeurs suggèrent que le MacBook Pro sera en tête d’affiche du grand événement d’Apple en octobre. Apple annoncerait deux nouveaux modèles de MacBook Pro avec des écrans de 14 et 16 pouces. Les deux modèles devraient comporter des écrans mini-LED, similaires au dernier iPad Pro. MacRumors a récemment découvert deux résolutions d’affichage de « 3456 x 2234 Retina » et « 3024 x 1964 Retina » dans une version bêta de macOS Monterey, gâchant potentiellement les spécifications des prochains modèles de MacBook.

Parmi les autres modifications annoncées, citons un nouveau chargeur MagSafe et la suppression de la Touch Bar controversée. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple a également testé des versions de ses nouveaux ordinateurs portables avec des emplacements pour cartes SD et des ports HDMI. Apple a supprimé de nombreux ports autrefois standard de la gamme MacBook ces dernières années, mais ils pourraient faire un retour tant attendu cet automne.

Bien entendu, le changement le plus notable sera la puce (ou les puces) alimentant les ordinateurs portables. Gurman affirme qu’Apple lancera lundi une paire de nouvelles puces MacBook Pro. Les deux puces auront 10 cœurs CPU : 8 hautes performances et 2 économes en énergie. En ce qui concerne les graphiques, une puce aura 16 cœurs GPU tandis que l’autre en aura 32. Comme le note Gurman, la puce M1 actuelle n’a que 8 cœurs CPU et 8 cœurs GPU. Les nouvelles puces peuvent également avoir jusqu’à 64 Go de RAM contre 16 Go sur le M1.

À ce stade, le plus grand mystère entourant ces nouvelles puces pourrait être leurs noms. Initialement, toutes les rumeurs indiquaient que M1X était le nom du successeur du M1. Mais maintenant, nous savons qu’il y a deux puces. Gurman propose « M1X » et « M1Z » comme options potentielles. Pendant ce temps, un développeur prétend avoir vu des journaux qui font référence aux puces comme « M1 Pro » et « M1 Max », donc nous n’en avons aucune idée.

Selon toute vraisemblance, les nouveaux modèles de MacBook Pro ne seront pas les seuls produits dévoilés par Apple aujourd’hui. Nous nous attendons également à voir un nouveau Mac mini avec l’une des puces améliorées. Il est également possible qu’Apple annonce les AirPod de troisième génération, et nous serions choqués si la date de sortie de macOS Monterey n’était pas confirmée. Connectez-vous ci-dessous à 13 h HE pour le savoir :