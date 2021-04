Regardez l’ex-bassiste de Metallica Jason Newsted interpréter la reprise de Folsom Prison Blues de Johnny Cash

Ancien METALLICA bassiste Jason Newstedofficiel de Youtube chaîne vient de partager une vidéo de lui et de son LE GROUPE CHOPHOUSE exécution d’une version de couverture du Johnny Cash classique «Folsom Prison Blues» en mars 2019 au Lighthouse ArtCenter de Tequesta, en Floride. Découvrez-le ci-dessous. Sont également disponibles les performances déjà publiées du Jason Isbell chanson “Couvrez-moi”, Johnny Cashde “Grosse rivière”, le classique du blues “Cocaine Blues”, Tom attendde “Jockey plein de bourbon”, Neil Youngde “Rockin ‘dans le monde libre”, “J’ai été partout” (écrit à l’origine par le chanteur de country australien Geoff Mack et plus tard enregistré par Johnny Cash) et le John Anderson chanson “Vent Seminole”.

Nommé après Jasonquatre studios d’enregistrement aux États-Unis et disposant d’une liste fluide de joueurs, LE GROUPE CHOPHOUSE a commencé en 1992 lorsque Newsted fondé Le studio d’enregistrement Chophouse à San Francisco.

LE GROUPE CHOPHOUSE est dirigé par Newsted, jouant des guitares acoustiques et interprétant une voix principale, accompagnés d’amis / musiciens proches de tous les horizons et de tous les styles, partageant de superbes chansons américaines de héros familiers et inconnus.

Jason dit au Palm Beach Florida Hebdomadaire à propos de LE GROUPE CHOPHOUSE: “Nous nous entendons tous très bien parce qu’il n’y a pas d’argent en jeu. Ils ont leurs propres groupes, leurs propres familles, leurs propres concerts. Nous bénéficions de concerts, six par an, et c’est tout. J’enregistre, j’écris et je joue des chansons. tout le reste du temps. Ils pourraient tous tourner autour de moi du point de vue de la théorie musicale. Ils pourraient vous dire tout ce qu’ils jouent, et tous les accords relatifs. Je m’entoure de méchants, et ils me font vraiment bien paraître . Je joue des accords de cow-boy tout le temps, et ils font leur merde de fantaisie pour me faire bien paraître. Je me concentre juste sur le chant, et je fais passer ce que je veux que les gens entendent.

Demandé par Boca magazine à quel point ses archives de chansons sont profondes LE GROUPE CHOPHOUSE, Newsted a dit: “Je garde deux bibles – des héros et mes chansons. J’essaie de rester à environ 100 dans la bible des héros – tout de [LED] ZEPPELIN à John Prine à Dolly Parton. Mon [personal] chanson bible est probablement entre 24 et 32, la plupart au cours des 10 derniers mois. Le groupe préféré du groupe est collectivement JASON ISBELL ET L’UNITÉ 400. Je suis devenu ami avec [Isbell] au cours des deux dernières années, et a pris le temps d’apprendre 20 de ses chansons. Nous en jouons toujours au moins un dans le plateau, en essayant de me l’approprier – une sorte d’idée avec chacun d’eux. “

Jason la gauche METALLICA en 2001, mais a été intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll, de même que Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett et l’homme qui l’a remplacé, bassiste Robert Trujillo, en 2009.

Il y a sept ans, Jason mis à l’écart NOUVELLES, le projet de heavy metal qu’il a mené entre 2012 et 2014, affirmant que cela lui a coûté “énormément d’argent – des centaines de milliers de dollars”. Il a ajouté: “Je ne pouvais pas continuer parce que l’entreprise est une chose tellement dure maintenant et si différente de ce que j’avais connu.”



