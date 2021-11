Regardez Lil Wayne et Rich The Kid faire équipe dans la vidéo « Trust Fund »

Lil Wayne et Rich The Kid ont sorti le clip de leur dernier single collaboratif, « Trust Fund ». C’est tiré de Fonds d’affectation spéciale bébés, maintenant disponible via Young Money Records/Republic Records.

Dans le visuel réalisé par Mooch [Iann Dior, Trippie Redd], Wayne et Rich The Kid reprennent un skate park. Alors que les mouvements de déchiquetage en demi-lune menacent de voler la vedette, ils échangent des hochements de tête et des barres noueuses avec la chimie hermétique de collaborateurs chevronnés. Le visuel saute entre des images d’eux superposées sur des mini-corps et des avatars de jeux vidéo.

La vidéo suit des singles célèbres du projet comme « Feelin’ Like Tunechi ». Sur le morceau, des basses se cognent sous une boucle de rêve alors que Rich The Kid arrive avec un refrain chantable, « I been feelin’ like Tunechi. » Pendant ce temps, la légende du rap s’arrête avec un vers mélodique woozy et gazouillant de son cru. S’appuyant sur l’élan des collaborations précédentes telles que « End of Discussion » sur The World Is Yours de Rich the Kid, ce dernier banger illumine leur chimie inimitable ensemble.

Ensuite, Trust Fund Babies recevra une sortie CD physique limitée dans les magasins de disques indépendants du pays dans le cadre du Record Store Day 2021 le Black Friday le 26 novembre.

Plus tôt ce mois-ci, Wayne a sorti « She Will » comme première partie de Carter IV album visuel via Young Money Records/Republic Records/UMe. L’album visuel fait partie de la célébration continue du 10e anniversaire du record révolutionnaire.

Réalisé par Tim Fox et avec l’art de Daniel Crossan, les visualiseurs regardent le monde dystopique que Wayne a décrit sur Tha Carter IV et créent une impression de bande dessinée qui s’inspire de Grand Theft Auto et The Dark Knight.

Collection de célibataires Tha Carter Un coffret en vinyle de 7 pouces est également sorti récemment et présente pour la première fois 19 des plus grands succès de la série Tha Carter de Wayne sur 45. Pour commémorer le lancement, Wayne a également abandonné le morceau inédit de l’ère Tha Carter III « Ya Dig » sur les services de streaming via Young Money Records/Republic Records/UMe. Le coffret est livré avec des notes de pochette et un livret de photos rares.

Achetez ou diffusez Trust Fund Babies.