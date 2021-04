Regardez Lindemann interpréter “ Praise Abort ” du Blu Ray “ Live In Moscow ”

LINDEMANN, le projet avec le chanteur Till Lindemann des métallurgistes allemands RAMMSTEIN et producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, LA DOULEUR), sortira un film de concert, “Vivre à Moscou”, le 21 mai sur Blu-ray. L’ensemble comprendra des séquences vidéo filmées par des professionnels de LINDEMANNPerformance du 15 mars 2020 à Moscou, la VTB Arena de Russie.

Un clip de performance de la chanson “Abandon des louanges”, pris à partir de “Vivre à Moscou”, peut être vu ci-dessous.

“Vivre à Moscou” liste des pistes:

01. Compétences en pilules



02. Dame garçon



03. Gros



04. Frau et Mann



05. Ich Weiss Es Nicht



06. Allesfresser



07. Knebel



08. Home Sweet Home



09. Cow-boy



dix. Douche d’or



11. Blut



12. Platz Eins



13. Louange abandonner



14. Pêcher



15. Ach So Gern



16. Gummi



17. Steh Auf

Novembre dernier, Lindemann et Tägtgren ont confirmé qu’ils mettaient fin à leur collaboration sur le LINDEMANN projet.

LINDEMANNle deuxième album de “F & M”, a été publié en novembre 2019. Le suivi de 2015 “Compétences en pilules” a de nouveau été produit et mixé par Tägtgren.

“Compétences en pilules” atteint le statut d’or en Allemagne et était entièrement en anglais. Sur le deuxième opus, Lindemann est retourné au chant exclusivement en allemand.

En 2019, Till Raconté Kerrang! cette “F & M” était à l’origine destiné à la scène. «Nous écrivions pour le théâtre à l’origine, en écrivant trois chansons pour le directeur d’une production de ‘Hansel et Gretel’, par le Frères Grimm», dit-il.« C’était un sujet parfait [for us] – morbide et brutal mais très romantique. Nous écrivions de la musique à la demande pour s’adapter à la pièce, et donc, bien sûr, les paroles étaient en allemand, car la compagnie de théâtre était basée à Hambourg. C’était amusant.”

Tägtgren a déclaré à l’Australian’s Heavy qu’il ne manquait pas d’idées pour LINDEMANNle deuxième album de. «Nous écrivons constamment», a-t-il expliqué. “Internet est d’une très grande aide. Till Je vais avoir une idée et me l’envoyer par SMS ou autre, et je déclenche en quelque sorte ça et commence à écrire une chanson à partir de ça. Ou parfois c’est l’inverse – j’ai une idée et je la lui envoie et il déclenche Till. Aujourd’hui, c’est facile. Ensuite, on rattrape et on fait le chant dans mon studio, donc il y a eu quelques voyages pour faire cet album. Il vole de Berlin – c’est comme une heure dans l’avion, puis deux heures dans le train – et il est chez moi. Il y a toujours des lacunes ici et là… quand il faut faire une pause pour prendre une douche ou se brosser les dents… mais nous revenons. “

LINDEMANN avait reçu quelques critiques en raison de son utilisation de la pornographie lors de son deuxième cycle d’album, avec le clip de «Platz Eins» décrit par un site comme “du porno d’art à part entière – élégant et élégant, étrange et expérimental, et définitivement classé X”.



