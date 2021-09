Regardez l’intégralité de la performance de Soulfly à Long Beach

Des séquences vidéo filmées par des fans de ÂMEL’intégralité du concert du 23 septembre au Alex’s Bar à Long Beach, en Californie, est visible ci-dessous.

USINE DE PEUR‘s Dino Cazares joue de la guitare pour ÂME sur le Max CavaleraLa tournée américaine actuelle du groupe a débuté le 20 août au Launchpad à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Le trek de 33 dates se terminera ce soir (samedi 25 septembre) à Tempe, en Arizona. La date finale sera une fête de famille car elle comprendra des représentations de INCITER, ALLEZ DE L’AVANT ET MOUREZ et MAGIE DE GUÉRISON. Rejoindre le groupe pour certaines dates sont NIVIANE et MARIONNETTES SUICIDES.

Max récemment dit New York lourd À propos Dinos’ajoute à ÂMEtournée de : « Je suis extrêmement inspiré, excité et heureux que Dino fait ça avec nous. Dino est un vieil ami. Notre amitié remonte aux premiers jours de SÉPULTURE venant en Amérique. Je crois que nous nous sommes rencontrés le “Sous les restes” visiter. Bien sûr par le ‘Surgir’ tournée, nous étions amis. Il raconte mieux l’histoire, mais il a dû me lutter [over] les [FEAR FACTORY] bande de démonstration qui avait “Grand Dieu” dessus. Je l’ai aimé. Je l’écoutais sur son Walkman. Je ne voulais pas le lui rendre. Et c’était son seul exemplaire. Et nous avons dû nous battre. Il me l’a finalement fait sortir. Mais j’ai fini par bugger [then-Roadrunner Records A&R executive] Monte Conner à ce moment-là et en disant : ‘Vous êtes un imbécile si vous ne signez pas ce groupe.’ Je pense que je les appelais même ‘le futur du métal’ à l’époque. J’étais, comme, ‘C’est l’avenir du métal.’ Si vous passez dessus, vous êtes un imbécile. Puis Mont les a signés, et le reste appartient à l’histoire, comme on dit.”

Il a poursuivi: “C’est pourquoi ce lien, cette possibilité, la situation qui s’est produite et nous avions besoin de quelqu’un à remplir, je ne pouvais pas penser à une meilleure personne que Dino — musicalement et en tant qu’ami. Parce que nous sommes toujours très blessés, principalement à cause des choses qui [former SOULFLY guitarist Marc] Rizzo a dit [in the press] – ça nous fait très mal. Et c’est bien d’avoir un ami avec qui tu pourrais en parler. Et puis musicalement je pense que c’est dingue. Pour penser à des chansons, surtout des chansons qui ont des guitares croustillantes, je ferme les yeux et j’imagine Dinosur certaines de ces chansons, comme ‘Downtroy’ et ‘Babylone’… Parce qu’il y a beaucoup de souffle — ÂME avait toujours soufflé. Mais Dino est un tout autre niveau de soufflage. [Laughs]”

Lorsque son ajout à ÂMEla programmation de tournée de a été annoncée pour la première fois, Cazarès a déclaré dans un communiqué : « La première fois que j’ai rencontré Max en 1991, je savais que nous allions être amis de longue date. J’étais au bar, il m’a attrapé le bras et a crié « Papa Capado ». J’étais comme ‘qui le [email protected]#% es-tu? Il a dit ‘Je suis Max‘ et à partir de là, nous avons juste sympathisé. La même nuit, je lui ai joué le USINE DE PEUR bande démo sur son Walkman cassette dans sa chambre d’hôtel alors que nous assistions à une convention musicale à Los Angeles. Il l’aimait tellement qu’il ne voulait pas le rendre, alors j’ai dû le combattre et le sortir de son Walkman, haha. C’était mon seul exemplaire. Max Raconté Monte Conner, le directeur A&R de Records de Roadrunner, que nous avions une nouvelle démo qu’il devait vérifier, alors notre responsable de l’époque a envoyé notre démo à Mont après que de nombreuses étiquettes nous ont refusé. Le reste appartient à l’histoire.

« Au cours des 30 dernières années, j’ai été invité sur quelques-uns des Maxprojets et j’ai sauté sur scène quand et où je le pouvais. C’est maintenant un grand honneur de faire cette tournée aux côtés Max en tant que deuxième guitariste. Ça va être incroyable pour tous les fans de nous voir jouer une sélection de ÂME chansons et quelques extras familiers.

“Beaucoup de respect à Max et sa famille — merci de m’avoir toujours fait me sentir chez moi avec le ÂME Tribu. Faisons cela!!!! Um Dois Três Quatro”.

Même si Rizzole départ de ÂME n’a été officiellement annoncé que le 7 août, il a été largement supposé qu’il était hors du groupe deux jours plus tôt lorsqu’il a été révélé que Dino jouerait de la guitare pour ÂME sur la tournée en cours.

Le mois dernier, Max a dit à Metal Kaoz que Marc a craché “des mensonges et des conneries” dans certaines de ses récentes interviews concernant sa sortie de ÂME. “Toutes ces accusations, ça fait mal”, a-t-il déclaré. “Ça fait mal à entendre. Après tout ce que nous avons fait pour lui, ce qui était beaucoup – nous l’avons mis sur tous les disques et nous avons toujours pris très bien soin de lui, toujours vraiment, vraiment bien traité. L’entendre nous poignarder dans le dos comme ça, c’est juste pas gentil. Il essaie visiblement d’amener les fans à être contre moi et à faire de lui la victime… C’est juste nul d’entendre tout ça. Ça me fait vraiment mal quand j’entends toutes ces accusations que je sais être des mensonges et des conneries ; tout est fabriqué par son esprit fou. Je ne sais pas. C’est une situation étrange. “

Il a ajouté: “Je ne veux pas transformer cela en quelque chose de laide. Je ne veux pas dire du mal de lui; vraiment pas. Bien sûr, je n’aime pas ces accusations, et c’est des conneries, mais il a le droit de dire n’importe quoi. Mais je pense que nous l’avons très bien traité pendant toutes ces années. Nous l’avons mis sur la carte à peu près. Quand il a rejoint le groupe, peu de gens le connaissaient. Juste un peu de gratitude aurait été bien Parce que même sur ‘Max Trax’ [Cavalera‘s a twice-weekly Internet video series in which he discusses the inspiration for many of the songs spanning his nearly 40-year music career], quand j’ai mentionné que je l’avais licencié, je l’ai remercié pour les 18 ans de ÂME, et j’ai dit bonne chance pour ses projets. Je ne suis pas amer. Je ne veux pas être un gars amer.”



