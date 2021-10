Regardez l’intronisation de Randy Rhoads au Temple de la renommée du rock and roll

Légendaire Ozzy Osbourne guitariste Randy Rhoads a été intronisé à titre posthume dans le Temple de la renommée du rock and roll lors de la cérémonie 2021.

Rhoads, qui a joué dans Ozzyle groupe de il y a quatre décennies, a reçu le prix d’excellence musicale lors de l’événement de cette année, qui s’est tenu hier (samedi 30 octobre) au Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, Ohio.

Le prix d’excellence musicale est décerné aux artistes, musiciens, auteurs-compositeurs et producteurs dont l’originalité et l’influence de la création musicale ont eu un impact dramatique sur la musique.

Rhoads a été intronisé dans le Salle du Rocher par RAGE CONTRE LA MACHINE guitariste Tom Morello qui a déclaré dans un message vidéo. « Randy Rhoads est un talent sans égal. il a ressuscité Ozzy Osbournecarrière en tant que son sideman flingueur. Et c’était Randy Rhoadsl’affiche que j’avais sur mon mur… Tu pourrais étudier Excitédans un cours de musicologie de niveau universitaire et cognez-leur la tête dans un parking 7-11. »

Offrir également un hommage vidéo a été METALLIQUE‘s Kirk Hammett, qui a déclaré à propos de ExcitéLa mort de : « Tout d’un coup, le rideau est tombé de manière inattendue et le spectacle était terminé avant qu’il ne commence vraiment, vraiment. » Longtemps Ozzy guitariste Zakk Wylde a fait l’éloge de son prédécesseur, en disant « Excité, haut la main, s’assoit à » la table ronde de la grandeur dans le Temple de la renommée aux côtés de Jimi Hendrix, jimmy Page, Jeff Beck, Eric Clapton et Eddie Van Halen.

Rhoads joué sur Osbourneles disques séminaux de « Blizzard d’Ozz » (1980) et « Journal d’un fou » mais est décédé tragiquement dans un accident d’avion alors qu’il n’avait que 25 ans, le 19 mars 1982. Il a influencé de nombreux musiciens et est considéré comme l’un des plus grands guitaristes de tous les temps. Sa mort a été un énorme choc pour le monde et Ozzy écrit dans son autobiographie « Je suis Ozzy » qu’il a failli arrêter la musique après Excitépasse.

Peu après Rhoadsl’intronisation dans le Temple de la renommée du rock and roll a été annoncé, Ozzy a déclaré à Rolling Stone: « Je le connais depuis très peu de temps. Mais ce qu’il m’a donné en si peu de temps était incommensurable en putain de grandeur. Pour avoir quelqu’un comme Randy Rhoads jouer sur deux albums, et que ces deux albums sonnent aussi bien que le jour où ils ont été enregistrés, c’est autre chose. Et je suis éternellement reconnaissant pour cela. Dieu seul sait où cet homme serait aujourd’hui. Le fait même qu’il ne soit pas là pour respirer l’air est juste un putain de crime.

« Dieu merci, il est reconnu par le Temple de la renommée du rock and roll. Il y est finalement arrivé. Je suis triste que sa mère ne soit pas en vie pour le voir, car il était très proche de sa mère. je connais son frère, Kellé, et sa soeur, Kathy, vont être vraiment ravis à ce sujet. Cela montre qu’il n’a pas été oublié. C’était un vrai musicien dévoué, et c’était un gars adorable. Je pense toujours à lui tout le temps. »

La cérémonie d’intronisation sera diffusée le 20 novembre sur HBO et diffuser sur HBO Max à côté d’une diffusion radio simultanée sur SiriusXM.



