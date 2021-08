Little Simz était l’invité musical de l’épisode d’hier soir de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Elle a interprété “Woman”, un morceau de son prochain album Parfois, je pourrais être introverti. C’était les débuts de Little Simz à la télévision aux États-Unis. Regardez la performance ci-dessous.

Parfois I Might Be Introvert sort le 3 septembre via Age 101. L’album a été annoncé plus tôt cette année avec la sortie du single “Introvert”.