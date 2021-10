Regardez Lizzo Go Incognito dans le rôle de Grogu, alias Baby Yoda, à Hollywood

Forte, la Force est avec Lizzo.

Le vendredi octobre. Le 29, la chanteuse était méconnaissable déguisée en Grogu, alias Baby Yoda, de la série Star Wars de Disney + The Mandalorian alors qu’elle marchait dans les rues animées d’Hollywood. Elle a partagé sur Instagram des photos et une vidéo d’elle portant du maquillage vert pâle, des oreilles prothétiques et de longs ongles jaunes tout en prenant des selfies avec des touristes apparemment sans méfiance et en se promenant sur le Walk of Fame.

« GROGU PREND HOLLYWOOD », a-t-elle écrit sur Instagram. « GROGU VEUT JUSTE DIRE… LA NUIT DERNIERE SI TU AS VU GROGU… NON, TU NE L’AS PAS. »

Cette nuit-là, Lizzo s’est produite dans son costume à la fête d’Halloween de la ville fantôme de Spotify à West Hollywood, à proximité.

« Imaginez ne pas savoir que vous avez vu Lizzo jusqu’à ce que vous rentriez à la maison », a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre a écrit: « Le gars qui a pris un selfie ne sait même pas à quel point il a de la chance. »

Un autre utilisateur a commenté : « Lizzo troller la ville est la meilleure chose qui puisse arriver cet Halloween. »