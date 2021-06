Lord Huron a suivi l’énorme succès de son nouvel album Long Lost avec une interprétation de sa chanson “Mine Forever” sur The Late Late Show With James Corden. Elle a été précédée par la conversation de l’animateur avec Ben Schneider du groupe – dans laquelle ce dernier a réitéré qu’ils ont parfois l’impression que le studio de Los Angeles où ils ont réalisé le disque peut être hanté.

« Je ne sais pas, j’ai l’impression que quelque chose traîne ici, et nous avons essayé d’utiliser cela à notre avantage », explique Schneider de l’installation de Whispering Pines, que Lord Huron a trouvée sur Craig’s List. “Je pense que ce sont des esprits amicaux, cependant, rien de trop intimidant.”

Dans la semaine de la sortie de l’album, Lord Huron a créé la toute première séance sur les réseaux sociaux, au cours de laquelle les fans pouvaient rejoindre WBUB TV et faire partie d’une convocation virtuelle. Une fois que le nombre de participants rejoignant et prononçant l’incantation a dépassé 1 000, ils ont eu droit à une émission spéciale présentant des performances d’artistes de Whispering Pines.

Long Lost a dominé les charts Americana/Folk Album et Tastemaker de Billboard à sa sortie, et a été très apprécié par Wall Street Journal, Brooklyn Vegan, NPR, American Songwriter, All Music, Uproxx, WNYC, Flood, JamBase et bien d’autres. La nouvelle performance télévisée a suivi celles de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, sur lesquelles ils ont joué le single principal et numéro un des charts AAA “I Lied” avec Allison Ponthier, et leur set de trois chansons sur CBS This Morning: Saturday.

Le groupe a maintenant confirmé une tournée en tête d’affiche pour cet automne, qui seront leurs premières dates à l’appui de l’album. La tournée commence à Philadelphie le 9 septembre et visitera une variété de lieux en plein air à New York, Los Angeles, Boston, Seattle, Portland et d’autres villes, Ponthier ouvrant à certaines dates. Les billets sont maintenant en vente, avec plus d’informations et des liens sur les billets sur lordhuron.com.

