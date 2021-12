Regardez Lorde explorer une île dans la vidéo « Leader d’un nouveau régime »

Lorde a sorti un clip pour l’un des L’énergie solaire morceaux les plus courts mais les plus poignants, « Leader of a New Regime ».

La chanson est une critique cinglante des négationnistes du changement climatique, alors que Lorde s’imagine l’une d’entre elles, heureuse de vivre ses jours sans se soucier du monde. Elle chante : « Je porte un SPF 3000 pour les rayons ultraviolets/ Je suis arrivé sur l’île avec le dernier des avions au départ/ J’ai un coffre plein de Simone et Céline, et bien sûr, mes magazines/ Je vais vivre mes journées. «

Le visuel qui l’accompagne montre Lorde explorant une île déserte à cheval, rencontrant parfois les miroirs massifs qui ont fait partie de la signature de la campagne Solar Power.

Le mois dernier, Lorde a publié une version de luxe de l’énergie solaire, avec deux nouvelles chansons. « Hold No Grudge » et « Helen Of Troy » n’étaient auparavant disponibles que sur les versions physiques exclusives de l’album, mais sont désormais disponibles pour la première fois sur les services de streaming.

La Néo-Zélandaise a annoncé leur large diffusion dans un bulletin électronique destiné aux fans, dans lequel elle les a décrits comme les «moutons noirs» de Solar Power. « Ces chansons étaient des explorations amusantes du voyage de l’album », a-t-elle écrit. « Ils ne rentraient pas tout à fait dans la liste des chansons pour une raison quelconque, mais ce sont tous les deux de grands morceaux. »

De la « Helen Of Troy » dirigée par la guitare, Lorde a expliqué que la chanson avait commencé sa vie en tant que « parler de déchets pour faire de Jack [Antonoff, Solar Power producer] rire. » « C’est super improvisé au niveau des paroles, presque improvisé, et vous pouvez m’entendre commencer à comprendre certains thèmes de l’album – « Alors j’ai pris un visage heureux, et ça vient comme un charme / Je ne veux pas me perdre, Je veux adorer le soleil/Et si tu veux, tu peux venir », a-t-elle ajouté.

La version de luxe de Solar Power suit Lorde partageant une nouvelle vidéo pour « Fruits tombés », qui l’a vue revenir sur la même plage vue dans le clip de la chanson titre de l’album. Cette fois, cependant, le paradis idyllique oscille entre paradis et destruction alors que la pop star marche lentement et sombrement sur le sable.

