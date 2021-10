Regardez Lori Loughlin faire son retour d’actrice dans When Hope Calls

Lori Loughlin orne à nouveau le grand écran.

L’actrice de 57 ans fera son retour d’actrice dans la deuxième saison du spin-off de When Calls the Heart, When Hope Calls, qui sera présenté le 18 décembre sur GAC Family.

Un aperçu de la saison révèle les premières images de Lori reprenant son rôle d’Abigail Stanton, qu’elle a joué de 2014 à 2019. Elle a quitté l’émission originale à la suite du scandale des admissions à l’université, et a ensuite plaidé coupable à un chef de complot. commettre une fraude par fil et par courrier. Elle a été libérée de prison en décembre dernier après une peine de deux mois.

Le premier regard sur When Hope Calls montre Lori, vêtue d’un manteau de velours émeraude, retrouvant son fils à l’écran Cody (Carter ryan) sur la place de la ville pour s’émerveiller devant le sapin de Noël. « Cet arbre est si beau », dit-elle.

Cody remarque: « Être ici m’a fait penser à moi et à ma sœur, et à ce qui serait arrivé sans vous. »