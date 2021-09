Regardez l’original Flight of the Navigator sur Disney Plus

Depuis le coffre-fort : Alors que l’espace de streaming ne cesse de croître, les catalogues de studios massifs sont de plus en plus disponibles. Ceux-ci incluent des joyaux perdus et oubliés, des ratés tellement mauvais, et tout simplement des morceaux étranges de l’histoire du cinéma. Et vous ne les trouverez probablement pas en attendant que des streamers les mettent devant vous. Dans From the Vault, Android Authority vise à sauver ces titres du cimetière des algorithmes et à vous aider à tirer le meilleur parti de vos abonnements au streaming.

Avec un nouveau redémarrage dirigé par Bryce Dallas Howard maintenant en préparation, c’est le moment idéal pour revisiter le vol original du navigateur. Et vous pouvez le diffuser sur Disney Plus.

L’aventure de science-fiction familiale était un véritable pionnier des effets visuels, et elle racontait une histoire captivante et originale en cours de route.

Cela vaut certainement la peine de vérifier si vous ne l’avez pas déjà fait.

Abonnement annuel Disney Plus

12 mois pour le prix de 10

Le service de streaming abrite tous les films Pixar, Marvel et Star Wars. Il contient également un tas d’originaux passionnants comme Le Mandalorien, Le monde selon Jeff Goldblum, et plus encore.

Science-fiction familiale fraîche des années 80

Les années 1980 ont vu une série de films de science-fiction axés sur la famille après le succès du classique de 1982 de Steven Spielberg ET L’extra-terrestre. Certains d’entre eux étaient des contrefaçons assez flagrantes (et inférieures) comme Mac and Me ou Nukie.

Flight of the Navigator est parfois classé dans cette catégorie, mais il a marché à son rythme.

Malgré une blague de « téléphone à la maison », Flight of the Navigator a assez bien réussi à se débrouiller tout seul, capturant une partie de la magie ET, mais se traçant une piste différente.

Plus du coffre-fort : Le Rocketeer à 30 ans

À Fort Lauderdale dans les années 1970, David Freeman, 12 ans, se retrouve transporté dans le futur. Après une promenade dans les bois près de sa maison familiale, il revient pour trouver un couple de personnes âgées occupant sa maison. Après l’intervention de la police, il se rend compte que huit ans se sont écoulés depuis qu’il s’est éloigné de chez lui. Ses parents ont déménagé et son « petit » frère a maintenant 16 ans.

David se rend compte qu’il a été enlevé par un vaisseau extraterrestre nommé Max. Armé de nouvelles connaissances complexes implantées dans son esprit pendant ses études, David doit maintenant travailler avec Max pour retrouver son chemin vers sa propre chronologie.

Défectueux mais vaut le détour

Les effets spéciaux de Flight of the Navigator se démarquent immédiatement. Une partie du CGI est certainement datée, mais étant sortie en 1986, elle est bien en avance sur son temps à bien des égards. Le changement de forme du vaisseau spatial est incroyable, et combiné à ses effets pratiques, le film est bien en avance sur son temps.

Le jeu d’acteur est également assez bon. Paul Reubens, célèbre à l’époque sous le nom de Pee-wee Herman, exprime Max et fait un excellent travail en conférant à l’IA une personnalité très humaine. Veronica Cartwright et Cliff DeYoung incarnent les parents de banlieue attentionnés de David qui se réconcilient avec le retour de leur fils. Et Sarah Jessica Parker fait même une apparition bienvenue, avant le sexe et la renommée de la ville.

Vérifier: Tout ce que vous pouvez regarder sur Disney Plus

Le vol du navigateur semble parfois trop petit. Il fait allusion à un univers incroyablement riche et diversifié sans jamais nous le montrer. Cela, en soi, est bien et même audacieux et intéressant. Mais le film ne fait pas grand-chose pour nous convaincre que toute personne impliquée s’en soucie. Ou que nous devrions nous en soucier. C’est un choix étrange, et pas un qui fonctionne finalement, malgré d’autres forces.

Le film a été principalement bien accueilli par la critique, se démarquant parmi les plats familiaux du jour, mais pas au point d’accéder au statut de grand classique d’ET, Cocoon, WarGames ou Tron.

Mais il est peut-être sur le point de mériter un deuxième regard.

Flight of the Navigator pour une nouvelle génération

Il y a eu quelques tentatives pour faire revivre Flight of the Navigator au fil des ans. Colin Trevorrow et Neill Blomkamp étaient tous deux attachés à des redémarrages directs à des moments différents.

On sait peu de choses sur le redémarrage de Flight of the Navigator, à part le fait qu’il mettra en vedette une femme. On ne sait pas s’il s’agira d’une suite ou d’un remake, ou s’il est prévu comme une série ou un film. Ce sera une excellente occasion d’explorer certaines des implications du premier film, du voyage dans le temps à la vie intelligente dans la galaxie, en passant par les dissimulations gouvernementales de la vie extraterrestre.

Howard a déjà travaillé avec Disney Plus pour réaliser deux épisodes de la série Star Wars The Mandalorian. Elle réalise également un prochain épisode de The Book of Boba Fett.

Jusqu’à ce que nous voyions ce qu’elle a prévu pour le redémarrage, vous pouvez consulter l’original Flight of the Navigator sur Disney Plus.