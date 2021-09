Regardez Louis Armstrong et son groupe dans un clip ‘Ed Sullivan Show’ de 1957

Louis Armstrong est capturé à son meilleur dans l’un des derniers clips à partager sur la chaîne YouTube officielle de The Ed Sullivan Show. L’enregistrement nouvellement ajouté montre le maestro du jazz et son groupe donnant une brève interprétation de “(Back Home Again In) Indiana” sur l’édition diffusée le 27 janvier 1957.

Armstrong était âgé de 55 ans au moment de la diffusion et avait sorti son album de collaboration très apprécié d’Ella et Louis, avec un vieil ami Ella Fitzgerald, environ trois mois plus tôt. Il était déjà largement célébré pour sa contribution de toute une vie à la musique, étant entré au Down Beat Jazz Hall of Fame dès 1952. Fitzgerald faisait également partie de cette édition de la série de variétés de longue date, tout comme la soprano d’opéra Dorothy Kirsten et le ténor Mario del monégasque.

“Satchmo” était également un nom majeur sur grand écran à l’époque, et avait joué quelques mois plus tôt dans le film bien-aimé High Society, et avant cela, également en tant que lui-même, dans The Glenn Miller Story. Un visiteur fréquent de l’émission Sullivan, il n’est revenu que six mois plus tard pour la prochaine de nombreuses apparitions.

Armstrong figurait dans le Top 30 du classement des singles américains juste avant Noël 1956 avec sa version de « Blueberry Hill ». Son style de jazz traditionnel mais irrépressible était parfaitement à l’aise sur la scène des charts de l’époque, dans laquelle Elvis Presley et Graisses Domino côtoyé Guy Mitchell et Pat Boone.

“(Back Home Again In) Indiana” était un air de l’époque de Tin Pan Alley, publié en 1917 et écrit par James F. Hanley avec des paroles de Ballard MacDonald. L’Original Dixieland Jazz Band l’a enregistré cette année-là et il est devenu un incontournable du jazz avec de nombreuses versions, dont celles d’Eddie Condon, de Red Nichols et, en 1942, de Lester Young avec Nat King Cole. “Pops” incluait le numéro sur son album de 1951 An Evening with Louis Armstrong au Pasadena Civic Auditorium.

