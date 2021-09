Regardez l’ouverture des Emmys 2021 faire sortir LL Cool J, Rita Wilson et Lil Dicky pour une performance rap

Avant que quiconque gagne ou perde des récompenses – ou même le look élégant de Seth Rogen – l’épisode a commencé en trombe. Ou plutôt, un banger, avec une interprétation entraînante du tube “Just a Friend” de Biz Markie, avec des paroles biaisées pour incorporer le monde de la télévision. Cedric the Entertainer a donné le coup d’envoi, avec la star de NCIS: Los Angeles LL Cool J reprenant le premier couplet. Le mec en sait plus qu’un peu sur la conquête des foules avec ses compétences vocales, car il est un rappeur lauréat d’un Grammy et un hôte nominé aux Emmy, en plus d’être dans l’un des drames les plus anciens de CBS.