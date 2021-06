Regardez Lzzy Hale et Joe Hottinger de Halestorm jouer à « Gibson Live : une célébration d’artistes au profit de Gibson Gives »

Lzzy Hale et Joe Hottinger de TEMPÊTE D’HALALE a joué un set acoustique de deux chansons le 6 juin dans le cadre du concert mondial “Gibson Live : Une célébration des artistes au profit de Gibson Gives” à l’occasion de l’ouverture du Garage Gibson. Vous pouvez maintenant les voir jouer “Amen” et “Le silence” au dessous de.

Organisé par Gibson donne — la branche philanthropique 501c3 de Gibson, qui soutient les musiciens, les initiatives d’éducation et de bien-être axées sur les jeunes dans le monde entier, et s’engage à rendre le monde meilleur en aidant d’autres organisations à but non lucratif – le “Gibson en direct…” concert a comporté des performances supplémentaires par Warren Haynes, Prix ​​de Margo, Kip Moore, Baie James, Marcus Roi, Orianthi, Samantha poisson, Morgan Wade, Fer Casillas, Sadler Vaden, Tak Matsumoto, Célisse, Emilie Wolfe, Jared James Nichols avec Joe Bonamassa, Laura Cox et La cire, et plus. Gibson donne fera don de 100 % de la “Gibson en direct…” le concert revient à deux organisations puissantes qui apportent des changements positifs : MusiCares, un filet de sécurité de services de santé et de bien-être essentiels à la communauté musicale ; et Enregistrer la musique, aidant les enfants, les écoles et les communautés à découvrir leur plein potentiel grâce au pouvoir de faire de la musique.

Lors d’une apparition dans l’édition du 11 juin de SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », Vigoureux a parlé de l’avancement des sessions d’enregistrement pour TEMPÊTE D’HALALEsuivi de 2018 “Vicieux” album. Elle a dit (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ça se passe bien. Nous sommes en fait à la onzième heure. Tout commence vraiment à se figer et à se révéler. Nous sommes donc à la fin. Nous avons déjà un premier single choisi; c’est juste Donc, vous allez certainement entendre de la musique le plus tôt possible. En ce qui concerne la date de sortie du disque, je ne l’ai pas encore. “

Vigoureux a ensuite réfléchi au processus d’écriture de chansons pour le nouveau TEMPÊTE D’HALALE LP, dont certains ont participé après la tournée, a été fermé en raison de précautions contre les coronavirus. Elle a dit : « Je pense que beaucoup d’entre nous [artists] se demandaient, au cours de l’année écoulée et du changement, pourquoi est-ce que je fais toujours cela ? Qui suis-je sans tournée ? Qui suis-je sans toutes les choses normales qui rendent ma vie normale ? Et nous avons pris, ou du moins je – je ne peux pas parler pour les gars – mais j’ai pris l’écriture quand il n’y avait pas de vrais horaires, parce que nous ne savions pas ce qui allait s’ouvrir, j’ai commencé à écrire pour avoir en quelque sorte que ce soit mon évasion, que ce soit ma scène. Donc ce que vous allez entendre sur cet album, c’est beaucoup de ça, beaucoup de moi me plaçant à cet endroit, dans cette communion de personnes que je me sens le plus à l’aise, et juste entouré de tous ceux qui aiment la même musique que je fais.”

Lzzy a également parlé de travailler à nouveau avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a d’abord barré TEMPÊTE D’HALALEles efforts de 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

“Il est tellement passionné et c’est juste un fan de musique”, a-t-elle déclaré. “Et je sais que cela semble surprenant – oh, oui, un producteur de musique qui n’est pas un fan de musique. Il y en a beaucoup; il y a beaucoup de ces types de producteurs qui ne sont pas fans de votre musique, encore moins c’est vraiment génial de travailler avec un producteur qui aime le même genre de musique et qui sait ce que nous pouvons faire.

“Nous avons écrit tellement de matériel pour cet album, et nous finissons par en jeter une grande partie, puis les réécrire et tout”, a-t-elle expliqué. “Ce que les gens ne comprennent pas, c’est qu’il faut être prêt à travailler si dur juste pour tout jeter et recommencer et s’assurer que c’est bien, parce que ça doit être bien. Parce que tu ne veux pas regarder en arrière et être, comme, ‘Oh, j’aurais dû dire quelque chose à ce sujet.'”

TEMPÊTE D’HALALEla dernière version de est celle de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”. Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”. Selon le Grammy site Internet, Lzzy est devenue la première femme à gagner un Grammy dans la catégorie.