Regardez Machine Gun Kelly faire équipe avec Travis Barker dans une vidéo Papercuts

Machine Gun Kelly a partagé la vidéo de son nouveau single « Papercuts », qui met en vedette le batteur de Blink-182 Travis Barker. « Papercuts » est le premier aperçu du prochain album de Kelly Born With Horns, qu’il a annoncé plus tôt cette semaine.

Kelly a maintenant partagé “Papercuts” avec une vidéo réalisée par Cole Bennett qui présente Barker, qui produit de manière exécutive Born With Horns, jouant de la batterie. Kelly est également vue dans le clip arborant une tête rasée, un regard qu’il a montré pour la première fois sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine. Vous pouvez regarder la vidéo pour « Papercuts » ci-dessous.

Kelly et Barker ont dévoilé leurs tatouages ​​​​assortis “Born With Horns” plus tôt cette semaine pour célébrer l’annonce du nouvel album du premier, qui fera suite à celui de l’année dernière. Billets pour ma chute.

Le mois dernier, Machine Gun Kelly a surpris les fans avec un set de dernière minute au festival Lollapalooza de Chicago. Il s’est rendu sur la scène latérale des Bud Light Seltzer Sessions pour se produire devant une foule “20 fois” ce que l’espace permettait, selon Billboard.

L’ensemble de huit titres de Kelly comprenait le titre “Kiss Kiss” de Tickets To My Downfall et une reprise de “Misery Business” de Paramore. MGK a ensuite parcouru plusieurs autres extraits de son dernier album, notamment “Bloody Valentine” et “My Ex’s Best Friend”.

En mai, il a sorti une vidéo pour son dernier single à succès, “love race”. Mettant en vedette Kellin Quinn (qui apparaît également sur la piste) en tant que tueur assoiffé de sang en liberté, la vidéo montre le chanteur de Sleeping With Sirens ruinant un voyage mémorable dans les bois avec sa manière meurtrière.

La chanson compte plus de 25 millions de flux mondiaux et 16,2 millions de flux uniquement sur Spotify. Il a également interprété le morceau sur Ellen la semaine dernière, qui a recueilli 1 million de vues et était à la mode sur YouTube. Machine Gun Kelly a gagné gros aux Billboard Music Awards 2021, remportant les prix du meilleur album rock et du meilleur artiste rock. Il a également remporté le prix de la chanson rock alternatif de l’année pour la « valentine sanglante » aux iHeartRadio Music Awards 2021.

Écoutez le meilleur de Machine Gun Kelly sur Apple Music et Spotify.