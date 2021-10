Youtube l’utilisateur « fourtraxer » a mis en ligne une vidéo de vérification du son avant le spectacle 4K de membres sans maquillage « démasqués » de EMBRASSER interpréter les chansons « Choque moi » et « Je dois choisir » le samedi 9 octobre à l’amphithéâtre MIDFLORIDA Credit Union à Tampa, en Floride. Découvrez les clips ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, EMBRASSER leader Paul Stanley a dit que le concert final du groupe « Fin de la route » tournée aura probablement lieu d’ici un an et demi.

EMBRASSER a lancé son voyage d’adieu en janvier 2019, mais a été contraint de le suspendre l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais a depuis été prolongé au moins jusqu’à la fin de 2022. Le trek a été annoncé en septembre 2018 à la suite d’un EMBRASSER interprétation de la chanson classique du groupe « Detroit Rock City » au « L’Amérique a du talent ».

« Je crois fermement que d’ici le début de 2023, nous aurons terminé », Stanley a déclaré à Ultimate Classic Rock dans une nouvelle interview, ajoutant que « cela semble tout à fait naturel [for the final show] être à New York. C’est là que le groupe a commencé, et c’était vraiment l’arrière-plan pour le groupe qui s’est réuni et a écrit ces chansons et a joué dans des lofts et a joué dans des clubs en commençant par un public de probablement 10 personnes « , a-t-il déclaré. » Il semble que nous devrions boucler la boucle. . »

Stanley a poursuivi en disant que contrairement EMBRASSERla tournée 2000-2001 de , qui devait aussi être la dernière, « Fin de la route » sera vraiment la dernière fois EMBRASSER joue en direct. « C’est une époque différente de celle que nous avions envisagée [farewell tours] autrefois, » Stanley expliqué. « Le fait est que, physiquement, c’est incroyablement exigeant de faire ce que nous faisons. Regardez, nous avons joué [recently] à Austin, un spectacle en plein air, 100 pour cent d’humidité. Nous courons pendant plus de deux heures, non seulement avec des guitares, mais j’ai plus de 30 livres d’équipement. Il y a un moment où vous allez, ‘Tu sais quoi ? C’est plus de défi que je ne le souhaite. Et je veux seulement le faire tant que je peux le faire en souriant.

« Il n’y a vraiment aucune idée de changer d’avis », a-t-il poursuivi. « Cela n’a rien à voir avec des personnalités dans le groupe ou des tensions ou une divergence d’opinion ou de musicalité. C’est purement pratique. Vous pouvez jouer contre la montre, mais finalement, la montre gagne. »

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et bassiste/chanteur Gène Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSERLa première tournée « d’adieu » de en 2000 était la dernière à présenter la formation originale du groupe.



