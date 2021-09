Regardez Mammoth Wvh de Wolfgang Van Halen jouer à Austin

Des séquences vidéo filmées par des fans de Mammouth WVHLe concert du 2 septembre à Emo’s à Austin, Texas peut être visionné ci-dessous.

La semaine dernière, Mammouth WVH a annoncé une poignée de nouveaux spectacles en tête d’affiche pour octobre. Le soutien sur les dates viendra du groupe de rock entièrement féminin PELUCHE.

Au cours de sa tournée américaine actuelle, qui a débuté fin juillet, Mammouth WVH joue un mélange de spectacles de stade avec GUNS N’ ROSES et en tête d’affiche des concerts en club.

Dans une récente interview avec Ultimate Classic Rock, Mammouth WVH leader Wolfgang Van Halen a parlé de ce que c’était que de faire une tournée aux États-Unis pendant la pandémie.

“Je suis du genre super-germaphobe”, a-t-il déclaré. “Nous avons toute une bulle de personnes ici. Nous sommes tous en sécurité, nous sommes tous testés. Nous sommes tous vaccinés. Nous portons tous nos masques chaque fois que nous le pouvons. Nous sommes juste gentils de rester dans la bulle et d’être aussi en sécurité que possible.

“Je suis chanteur et je ne veux pas de maladie respiratoire”, a-t-il expliqué. “Je m’en fiche si cela ne vous tue pas ou si ce n’est pas si grave. Je ne veux tout simplement pas d’une maladie respiratoire, car cela ruinerait mon travail.”

Mammouth WVHtournée en tant qu’acte de soutien pour GUNS N’ ROSES devrait se terminer début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena à Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHcaractéristiques de la gamme de tournées de Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garret Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

Mammouth WVHLe premier album éponyme est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).