Regardez Mammoth Wvh de Wolfgang Van Halen jouer son premier concert en soutien à Guns N ‘Roses

Mammouth WVH, le projet solo de Wolfgang Van Halen, a donné son premier concert en première partie de GUNS N’ ROSES hier soir (samedi 31 juillet) au stade Hersheypark à Hershey, en Pennsylvanie. Des séquences vidéo filmées par des fans du spectacle peuvent être vues ci-dessous.

Le mois dernier, Wolfgang a déclaré à Ultimate Classic Rock qu’il était “vraiment nerveux” à l’idée d’ouvrir pour GUNS N’ ROSES. “Je suis une personne très anxieuse. Mais d’une manière amusante, c’est très similaire à la façon dont j’ai commencé dans VAN HALEN, où le premier spectacle que j’ai joué était dans une arène à Charlotte, en Caroline du Nord. Cette fois, c’est dans un stade à Hershey, en Pennsylvanie. Donc ça suit d’une manière vraiment amusante – mais certainement toujours terrifiante. C’est un honneur d’être là… et je vais faire de mon mieux.”

Wolfgang a dit qu’il n’était jamais allé dans un GUNS N’ ROSES concert avant. “Je suis en fait très excité, en tant que fan, de pouvoir les voir”, a-t-il déclaré. “Je savais qu’ils sortaient, et ça s’est très bien passé ensemble au moment où nos trucs sont sortis. J’ai su Sabrer pendant un certain temps. Au fil des ans, il est venu en studio, depuis que j’étais petit, donc je ne me souviens même pas de la première fois que je l’ai rencontré.”

Van Halen a dit qu’il avait été présenté à GUNS N’ ROSES via le premier LP classique du groupe, 1987 “Appetit pour la destruction”. “Je pense que tout l’album est phénoménal”, a-t-il déclaré. “À l’époque où ils sont sortis, ils avaient juste cette ambiance” va te faire foutre “. J’ai adoré leur ambiance.”

Mammouth WVHtournée en tant qu’acte de soutien pour GUNS N’ ROSES se terminera début octobre avec une course de deux nuits au Hard Rock Live Arena à Hollywood, en Floride.

Mammouth WVHcaractéristiques de la gamme de tournées Wolfgang à la guitare et au chant, Franck Sidoris (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS) à la guitare, Jon Jourdan à la guitare et au chant, Garrett Whitlock (TREMONTI) à la batterie, et Ronnie Ficarro à la basse.

Mammouth WVHLe premier album éponyme est sorti le 11 juin via Groupe de musique Explorer1/Enregistrements EX1.

Novembre dernier, Wolfgang a confirmé avoir demandé à son père, légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen, pour obtenir l’autorisation d’utiliser le Mammouth WVH nom du groupe pour son projet solo. Mammouth WVH est un clin d’œil à l’histoire familiale – Eddie et Alex Van Halenle groupe s’appelait MAMMOUTH quand le chanteur David Lee Roth l’a rejoint pour la première fois en 1974.



