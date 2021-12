Regardez Mariah Carey surprendre les employés de McDonald’s avec des farces hilarantes

La reine de Noël, Mariah Carey, c’est être méchant et gentil.

Le jeudi 23 décembre, la chanteuse de « All I Want for Christmas Is You », 52 ans, a posté une vidéo hilarante sur Instagram qui la montre, elle et sa famille, visitant un McDonald’s local à Aspen, Colorado, et faisant des farces légères au personnel. avec l’aide d’assistants et de sa fille, canon de Monroe.

Dans leur première farce, Monroe, 10 ans, tente de commander un t-shirt Mariah Carey, un bonnet et un Big Mac à la fenêtre du drive avec un accent new-yorkais hilarant et agressif. Bien que la farce ait pu être très amusante et non sponsorisée, la marchandise est réelle et fait partie de la promotion actuelle de Mariah Meal avec McDonald’s.

À cause de son accent, l’homme de l’autre côté de l’interphone ne la comprend pas et lui demande poliment de commander à la fenêtre à la place. Quand elle refuse, il demande alors : « Euh, madame ? Pouvez-vous, s’il vous plaît, quitter le magasin et ne jamais revenir ? Merci beaucoup. »