Regardez Maskless Corey Taylor interpréter «Wait And Bleed» de Slipknot avec son groupe solo pour la première fois

Corey Taylor a exécuté le classique NŒUD COULANT chanson “Attend et saigne” vivre avec son groupe solo pour la première fois jeudi dernier (12 août) à Fargo Brewing Company à Fargo, dans le Dakota du Nord. Le NŒUD COULANT et PIERRE AURE le chanteur l’a également joué la nuit suivante (vendredi 13 août) au District de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. Des séquences vidéo filmées par des fans des deux concerts peuvent être vues ci-dessous.

“Attend et saigne” était le premier single de NŒUD COULANTle premier album éponyme de , sorti en 1999. La chanson a été écrite par Taylor et NŒUD COULANTle batteur fondateur de Joey Jordison, décédé le mois dernier. Jordison Raconté Kerrang ! à propos du morceau : « J’ai écrit la musique pour ‘Attend et saigne’ par moi-même… Je l’ai montré aux gars lors des répétitions, puis Corey a écrit des paroles très rapidement dans notre espace d’entraînement… Il nous a immédiatement amenés à un nouveau niveau.” Taylor ajouté à propos de “Attend et saigne”le thème lyrique de : “La chanson parle de ce changement dans votre tête qui peut partir à tout moment. Vous passez d’un être humain civilisé à quelqu’un qui peut commettre des actes terribles. J’ai toujours été fasciné par le fait que nous nous présentions comme civilisé quand, à tout moment, nous pouvons devenir des animaux.”

Taylor, qui joue ses solos sans NŒUD COULANTmasques et combinaisons de marque, a déclaré à l’Irlande Surmultipliée dans une interview de 2019 qu’il n’a pas pu voir NŒUD COULANT jamais démasqué. « Cela fait tellement partie de notre art », a-t-il déclaré. “C’est aussi une des raisons pour lesquelles nous changeons les masques à chaque album. Contrairement EMBRASSER, ils ont toujours utilisé le même maquillage et ça n’a jamais évolué. Pour nous, nous avons changé à chaque album et pas seulement les masques mais aussi les tenues. Vous pouvez tout à fait dire chaque album par l’uniforme. Je pense que des choses comme ça ont gardé NŒUD COULANT pertinent, ça a gardé la musique vibrante, ça a gardé les spectacles différents et ça nous a empêché de stagner. Donc, non, je ne pourrais jamais nous voir perdre les masques. Si jamais nous avons l’idée de faire NŒUD COULANT démasqué, je pense que je serais, genre, ‘Eh bien… hein, non.’ Nous avons tous la quarantaine maintenant et nous avons toujours une relation amour/haine avec ce que nous faisons, mais chaque fois que nous montons sur scène, nous sommes absolument prêts à donner tout ce que nous avons. Donc, pour moi, personnellement, quand ce sentiment s’arrête, quand nous commençons à essayer de prendre des raccourcis et d’essayer de rendre les choses plus faciles, juste pour que nous puissions « continuer », c’est à ce moment-là qu’il sera temps d’arrêter. “

Taylor a lancé son “CMF Tour” tournée été 2021 le 6 août à la House of Blues de Las Vegas, Nevada. Le trek comprend des invités spéciaux BOMBES CERISE, dirigé par Taylorla femme de Alicia Taylor, à toutes les dates. Les spectacles trouvent Taylor et son groupe qui parcourt les hymnes de ses débuts en solo acclamés par la critique “CMFT”, choix de coupes de son NŒUD COULANT et PIERRE AURE catalogues, et diverses couvertures et surprises.

2021 a été plus chargée que jamais pour Taylor. Ayant récemment emballé la jambe de printemps épuisée de son “CMF Tour”, qu’il a documenté dans une série de “Tour Diaries” pour Pierre roulante, Taylor a également récemment publié une nouvelle couverture inspirée de CROSBY, STILLS, NASH & YOUNG‘s “Continuer” et affronté CONTRÔLE AU SOL, un supergroupe également composé de Taylor Hawkins (COMBATTANTS DE FOO), Dave Navarro (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Chris Chaney (LA DÉPENDANCE DE JANE) se produisant à « La célébration de Bowie : juste pour un jour » en hommage au regretté David Bowie.

“CMFT” a fait des débuts impressionnants dans les charts du monde entier en octobre, entrant au n ° 1 sur Panneau d’affichagedans le classement des albums Hard Rock actuels, tout en se classant au 2e rang des albums de rock actuels, au 6e rang des albums vinyle et au 9e rang des meilleurs albums. Par ailleurs, “CMFT” a atterri dans le Top 10 des charts officiels des albums en Australie, en Allemagne, en Suisse et en Autriche, avec des débuts dans le Top 20 au Royaume-Uni, en Finlande et au Japon (chart international).

“CMFT” a été enregistré à Le studio d’enregistrement caché à Las Vegas avec le producteur Jay Ruston et Coreyle groupe d’enregistrement de — Christian Martucci (guitare), Zach Trône (guitare), Jason Christophe (basse), et Dustin Schoenhofer (tambours).



