Regardez Matt Damon parler de son premier film avec Ben Affleck depuis près de 25 ans • .

La dernière fois que des amis de longue date, Matt Damon et Ben Affleck, ont travaillé ensemble sur un projet de film, ils étaient tous deux de jeunes auteurs indépendants affamés racontant l’histoire d’un Bostonien col bleu dur avec un talent féroce pour les mathématiques complexes. Depuis le succès fulgurant de Good Will Hunting en 1997, les deux acteurs ont bien sûr connu un succès individuel et des éloges. Et cet automne, ils se réuniront pour la première fois depuis près d’un quart de siècle, faisant équipe pour un drame d’époque médiévale. Le dernier duel devrait arriver dans les cinémas américains en octobre – à un moment, bien sûr, où le secteur des sorties en salles est l’ombre de ses jours de gloire remontant à la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble.

Le dernier duel, à venir le 15 octobre

Lors d’une nouvelle apparition dans la presse pour son dernier film en solo – Stillwater, qui sort dans les cinémas américains ce week-end – Damon a pris un peu de temps sur The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour parler également de The Last Duel. Le film est basé sur le livre d’Eric Jager, The Last Duel : A True Story of Crime, Scandal, and Trial by Combat.

Damon incarne Jean de Carrouges. C’est un chevalier dont la femme accuse son meilleur ami et écuyer Jacques Le Gris de l’avoir violée. L’épouse et l’écuyer sont interprétés respectivement par Jodie Comer et Adam Driver. Il est décidé que le différend sera réglé par le procès au combat, le dernier duel de ce type légalement sanctionné dans l’histoire de France.

“C’est le premier film que nous ayons écrit en 25 ans ou quelque chose du genre”, a déclaré Damon à Fallon pendant le segment. “Et nous avons écrit avec une autre grande écrivaine nommée Nicole Holofcener.”

Le personnage joué par Affleck est le comte Pierre d’Alençon, qui supervise le duel titulaire. « Tout est basé sur ce livre d’histoire que nous avons lu, et nous l’avons donc adapté. Mais nous l’avons vu comme une histoire de perspective. Et donc Ben et moi avons écrit les perspectives masculines et Nicole a écrit la perspective féminine. Et je suis vraiment excité à ce sujet.

Détails supplémentaires

Dans une déclaration de Damon, Affleck et Holofcener, ils ont déclaré que le film représentait également quelque chose de plus. Plus précisément, une opportunité de raconter une vieille histoire d’une manière qui aurait également une résonance pour le public moderne. C’est un récit sur une femme courageuse de l’histoire dont la plupart des gens n’ont pas entendu parler. Et elle affiche un héroïsme et une « détermination résolue » qui ont attiré les comédiens vers ce projet. Raison de plus, ont-ils décidé, de diviser les tâches d’écriture pour la myriade de perspectives.

Ils ont tous estimé que The Last Duel était construit autour « d’une histoire qui devait être racontée et dont le drame captiverait le public comme il nous a ému en tant qu’écrivains », ont déclaré Affleck, Damon et Holofcener, dans leur déclaration commune sur le film.

Aussi intéressant à noter : Damon ajoute que lui et Affleck ont ​​écrit leur partie de The Last Duel beaucoup plus rapidement et plus efficacement que lorsqu’ils se sont attaqués à Good Will Hunting. Ils sont même allés jusqu’à l’esquisser cette fois et à l’aborder comme des écrivains professionnels. Plutôt que des acteurs essayant de s’inscrire dans un film, comme s’ils avaient fait leur premier tour ensemble.

