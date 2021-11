Regardez Maxwell jouer « Bad Habits », « Lifetime », plus aux Soul Train Awards 2021

Maxwell a interprété un mélange de chansons de sa carrière, dont « Bad Habits », « Lifetime » et « Sumthin’ Sumthin’ » lors des Soul Train Awards 2021. Il a également été honoré du prix Legend, que Jazmine Sullivan lui a remis sur scène. Découvrez son discours d’acceptation et la performance complète du medley ci-dessous.

Plus tôt ce mois-ci, Maxwell a annoncé une tournée 2022 et a partagé une nouvelle chanson intitulée « Off ». Il a également noté que blacksummers’NIGHT – le dernier volet tant attendu de sa trilogie qui a commencé avec BLACKsummers’night en 2009 et s’est poursuivi avec blackSUMMERS’night en 2016 – sortirait au printemps 2022.

En 2018, alors qu’il partageait la chanson « Shame », Maxwell a d’abord déclaré qu’il terminerait sa trilogie en 2019 avec NIGHT. À l’époque, il était dit que NIGHT serait diffusé via Columbia.

