Regardez Megan Fox essayer de censurer la mitrailleuse Kelly lors d’un quiz en couple

Plus tôt dans la vidéo, Megan a demandé à Machine Gun Kelly d’énumérer l’un de ses talents cachés, ce qui l’a amené à hausser les sourcils.

« Non, Bouddha, ne t’avise pas, » dit-elle, l’appelant par un surnom. « Ne t’avise pas. Seules les réponses classées PG. »

Machine Gun Kelly a ensuite félicité Fox pour son intelligence. « Si vous étiez mon Jeopardy! Partner, vous gagneriez honnêtement chaque catégorie », a-t-il déclaré. « Vous êtes un almanach, une encyclopédie et un dictionnaire tout en un. »

Bien que Fox et Machine Gun Kelly n’aient pas révélé toutes les réponses, ils ont divulgué plusieurs faits amusants. Megan a partagé sa plus grande bête noire (le bruit de la mastication), son film préféré (Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban) et le film dont elle est la plus fière (Le corps de Jennifer). Machine Gun Kelly a également révélé où il avait son premier emploi (une épicerie) et son personnage de bande dessinée préféré (Lucifer). Ils ont également discuté de leurs nombreux tatouages ​​​​et ont fourni des détails sur leur premier rendez-vous, un pique-nique au Topanga Canyon rempli de sushis et de roses.

« Notre premier rendez-vous, nous nous sommes respirés. C’est ce que nous avons fait », se souvient Machine Gun Kelly. « Et puis notre deuxième rendez-vous… »