Regardez Megan Fox réagir à l’échec du major TikTok de Machine Gun Kelly

Bougez-le, tordez-le… cassez-le ?

mitrailleuse kelly a offert aux utilisateurs de TikTok un cadeau très spécial le 28 décembre lorsqu’il a partagé un clip de lui-même avec sa petite amie Megan Fox devant leur sapin de Noël. Dans la vidéo, le rappeur, 31 ans, a montré ses talents d’enseignant en jouant avec son jouet « Bop It » – un clin d’œil aux années 90 – avant de faire un dernier mouvement – ​​en le faisant sauter contre lui – pour mettre fin à tout.

Et une fois que l’acteur de Beyond the Lights a fait exactement cela (un morceau du jouet s’est littéralement envolé), une voix d’enfant est entendue de manière hilarante en arrière-plan, disant: « Vous l’avez cassé! » Pour se remettre à niveau, Megan, 35 ans, est maman de trois fils avec un ex Brian Austin vert, et MGK est papa d’une fille de 12 ans, Casie, d’une relation précédente.

Quant à la réaction de l’actrice ? Eh bien, elle n’avait pas de mots, mais se contentait simplement de secouer la tête en regardant tout se dérouler.