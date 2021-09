Regardez Metallica et Miley Cyrus jouer “Nothing Else Matters” dans “The Howard Stern Show”

METALLIQUE a interprété sa chanson classique “Rien d’autre ne compte” avec la pop star Miley Cyrus au SiriusXM‘s “Le spectacle de Howard Stern” hier matin (jeudi 9 septembre). Vous pouvez regarder la vidéo de la performance ci-dessous.

METALLIQUE et Mileyl’apparition de était pour célébrer la sortie du coffret de luxe remasterisé de METALLIQUEle cinquième album éponyme de – également connu sous le nom de “The Black Album” – qui est disponible aujourd’hui (vendredi 10 septembre) via le propre du groupe Enregistrements noircis. Un ensemble d’accompagnement intitulé “La liste noire de Metallica”, qui regorge de reprises de grands artistes du disque. Cyrus fait partie des 53 musiciens inclus dans l’ensemble de reprises, qui comprend sa version de “Rien d’autre ne compte”, comportant également Elton John, violoncelliste Yo-yo maman, PIMENTS ROUGES PIQUANTS le batteur Chad Smith, collaborateur fréquent Andrew Watt et METALLIQUE bassiste Robert Trujillo.

Apparaissant via un lien vidéo, Elton Raconté Howard sa décision de jouer du piano sur la couverture étoilée était une “évidence” absolue. “C’est l’une des meilleures chansons jamais écrites, pour moi. C’est une chanson qui ne vieillit jamais. En jouant sur ce morceau, je ne pouvais tout simplement pas attendre parce que la structure des accords, les mélodies, le temps changent – il y a du drame écrit partout ça”, a-t-il dit.

Miley, quant à elle, a prêté sa voix à la chanson pour d’autres raisons. Assis à côté de METALLIQUE chanteur James Hetfield, le batteur Lars Ulrich, guitariste Kirk Hammett, et bassiste Robert Trujillo dans SiriusXMstudios de la côte ouest, a-t-elle déclaré Howard elle a d’abord joué “Rien d’autre ne compte” en 2019 chez l’Angleterre Glastonbury festival à un moment charnière de sa vie.

“C’était juste avant en fait que le monde savait que j’allais divorcer, mais je savais que je l’étais”, Miley mentionné. “Je venais de perdre ma maison dans les incendies… J’avais le cœur brisé et mon objectif venait de cette performance. Je suis devenu sobre à ce moment-là. J’ai vraiment réussi à me ressaisir. C’est cette chanson qui m’a conduit à cet endroit. “

“Ma vie en ce qui concerne l’amour s’effondrait, mais j’avais mon amour pour la musique”, a-t-elle ajouté.

Elton a dit qu’il chérissait sa collaboration avec Miley sur le METALLIQUE chanson. “Quand je l’ai entendue chanter ‘Rien d’autre ne compte’, je ne pouvais tout simplement pas y croire”, a-t-il déclaré Howard. “C’est juste incroyable, sa voix. Elle est probablement la meilleure chanteuse de rock and roll, sans aucun doute.”

Il avait beaucoup plus de mots gentils pour METALLIQUE, trop. « Vous ne pouvez pas vraiment les définir » Elton mentionné. “[They’re] pas un groupe de heavy metal ; c’est un groupe musical. Leurs chansons ne sont pas que du heavy metal ; ce sont de belles chansons. C’est une chanson tellement mélodique. C’est vraiment génial, en fait.”



