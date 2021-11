Regardez Metallica jouer aux débuts de ‘Triad Combat’ à Arlington, Texas

METALLIQUE effectué pendant Triller Fight Clubles débuts très attendus de « Combat de triade » le samedi 27 novembre au Globe Life Field, domicile de Ligue majeure de baseball‘s Rangers du Texas à Arlington, Texas et en direct à la carte. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

La setlist du groupe était la suivante :

Ensemble d’ouverture

01. Carburant



02. Chevaucher l’éclair

Événement pré-principal

03. Marionnettiste



04. Rien d’autre ne compte



05. Entrez Sandman

Ensemble de fermeture

06. Coup de fouet



07. La mémoire reste



08. Où que je puisse déambuler



09. Triste mais vrai



dix. Mort terrifiante



11. The Unforgiven



12. Pour qui la cloche sonne



13. Whisky dans le pot



14. Fondu au noir



15. Batterie



16. Chercher et détruire

Triad Combat est un nouveau sport d’équipe de combat révolutionnaire qui intègre les règles de la boxe et du MMA d’une manière agressive et rapide avec les combattants en compétition dans un anneau triangulaire spécialement conçu sur des rounds de deux minutes mettant en vedette des boxeurs professionnels en compétition contre des combattants professionnels d’arts martiaux mixtes. La devise spécifique de niveler le terrain de jeu entre les deux sports à l’aide de gants croisés et avec la tenue autorisée vise à offrir aux combattants de boxe et de MMA un champ de bataille égal où aucun adversaire n’a un plus grand avantage.

Concernant METALLIQUEl’implication de ‘s avec l’événement, bassiste Robert Trujillo a déclaré à MMA Junki: « C’est assez excitant parce que j’ai presque l’impression que le type de musique que nous faisons, que METALLIQUE fait, se justifie en quelque sorte dans le monde des sports de combat. Je suis un grand fan de MMA et en fait de boxe parce que j’ai grandi en regardant beaucoup de matchs classiques dans les années 70 et 80 et j’ai en fait regardé les premiers MMA. J’ai toujours pu relier les deux univers entre la musique énervée et les événements sportifs juste énervés. Je pense que c’est un ajustement parfait.

« C’est la première fois que quelque chose comme ça atterrit spécifiquement dans notre assiette », Trujillo ajoutée. « L’une des choses à propos de METALLIQUE c’est que nous aimons les défis, nous aimons quelque chose de nouveau. C’est quelque chose qui n’a pas vraiment été fait, du moins dans notre univers. Nous sommes assez excités. C’est une expérience unique. Tout y est assez unique. La façon dont le set est mis en place – en termes de setlist et comment il est en quelque sorte étendu au cours de la soirée – est assez spécial et unique. Je pense que dans l’ensemble, entre les combats et la performance, cela va s’équilibrer en une expérience assez excitante. »

Les « Combat de triade » L’événement PPV a été diffusé en Amérique du Nord sur toutes les plateformes PPV, y compris le câble, le satellite, les télécommunications et le streaming.

Parmi les combattants présentés dans des combats séparés au début de « Combat de triade » étaient deux fois UFC champion du monde poids lourds Frank Mir, challenger à deux reprises pour le titre mondial des poids lourds de boxe Kubrat « Le Cobra » Pulev et ancien UFC superstar « Platine » Mike Perry.

« Combat de triade » a été produit par le lauréat Nigel Lythgoe, les Triller Fight Club visionnaire en plus du producteur et de la force créatrice derrière « Idole américaine » et « Donc tu penses pouvoir danser ».

« Combat de triade » a été diffusé dans le monde entier sur FITE, iNDemand et par tous les principaux fournisseurs de câble, de satellite et de télécommunications aux États-Unis et au Canada.



