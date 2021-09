Regardez Metallica lire les critiques d’Amazon One Star ‘Black Album’ sur ‘Jimmy Kimmel Live!’

METALLIQUE Est apparu sur “Jimmy Kimmel en direct !” hier soir (vendredi 10 septembre) pour promouvoir l’édition du coffret du 30e anniversaire du LP éponyme du groupe, mieux connu sous le nom de “The Black Album”. Le groupe a interprété deux chansons, s’est assis pour une interview et a participé à un segment de style “Celebrities Read Mean Tweets” où les quatre membres du groupe ont lu une étoile Amazon critiques de l’album classique de 1991.

“C’est de loin l’un des crimes les plus odieux jamais commis contre la musique”, a déclaré le batteur Lars Ulrich lire.

Guitariste Kirk Hammett a poursuivi: “Faites-vous face, cet album $ucks. Quiconque pense que ce CD horrible, atroce et éponyme ‘$uck-o-rama’ vaut quatre ou cinq étoiles doit être mort d’esprit après avoir fumé du crack.”

Le leader James Hetfield a ajouté: “Cet album est nul, triste mais vrai! Je l’ai acheté à sa sortie et j’ai été horrifié quand je l’ai écouté, je l’ai jeté d’un pont et j’ai vu un camion le briser.”

Au cours de la partie entretien, METALLIQUE parlé de la façon dont “Métallique” a obtenu son surnom “Black Album” et a évoqué Elton Johnl’éloge de “Rien d’autre ne compte” la veille le “Le spectacle de Howard Stern”.

METALLIQUE a terminé son apparition le “Kimmel” en interprétant deux chansons de “Black Album” devant l’observatoire Griffith de Los Angeles, “Où que je puisse déambuler” et « Plus saint que toi ».

The Black Album est l’un des disques les plus vendus et les plus acclamés par la critique de tous les temps. Sa sortie en 1991 a non seulement donné METALLIQUE son premier album n°1 dans pas moins de 10 pays, dont quatre semaines au n°1 aux États-Unis, sa série incessante de singles — “Entre Sandman”, “The Unforgiven”, “Rien d’autre ne compte”, “Où que je puisse déambuler” et “Triste mais vrai” — a alimenté l’ascension du groupe en tête d’affiche du stade, à la radio et MTV statut de nom de ménage dominant. L’impact et la pertinence de l’album ne cessent de croître, comme le prouve un fait indiscutable : The Black Album reste incontesté en tant qu’album le plus vendu de l’histoire de Nielsen SoundScan, dépassant toutes les sorties dans tous les genres au cours des 30 dernières années.

Le coffret de luxe remasterisé de METALLIQUELe cinquième album de comprend également un ensemble d’accompagnement intitulé “La liste noire de Metallica”, qui regorge de reprises de grands artistes du disque.



