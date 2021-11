Regardez Michael Schenker interpréter les classiques d’Ufo avec le chanteur arc-en-ciel Ronnie Romero à Wolverhampton

Des séquences vidéo filmées par des fans de GROUPE MICHAEL SCHENKERConcert du 30 octobre au KK’s Steel Mill à Wolverhampton, Royaume-Uni dans le cadre de son 50e anniversaire « Immortel » visite peut être vu ci-dessous.

La setlist était la suivante :

01. Ascension (FÊTE MICHAEL SCHENKER)



02. Pleurer pour les nations



03. Docteur Docteur (couverture OVNI)



04. Dormir avec les lumières allumées (FÊTE MICHAEL SCHENKER)



05. Attaque d’assaut



06. Nous sommes la voix (FÊTE MICHAEL SCHENKER)



07. À la recherche de l’amour



08. guerrier (FÊTE MICHAEL SCHENKER)



09. Dans l’arène



dix. ciel rouge



11. À la recherche de la tranquillité d’esprit (couverture SCORPIONS)



12. Couvre-feu (couverture OVNI)



13. Après la pluie



14. Armé et prêt



15. Naviguer dans les ténèbres



16. Basculez-vous au sol



17. Foré pour tuer



18. Fond de roche (couverture OVNI)



19. Tirer Tirer (couverture OVNI)



20. Laissez-le rouler (couverture OVNI)



21. chose naturelle (couverture OVNI)



22. Trop chaud pour le manipuler (couverture OVNI)



23. Toi seul peux me bercer (couverture OVNI)

Plus tôt cette année, Michael Schenker a publié un nouveau MSG (GROUPE MICHAEL SCHENKER) album, « Immortel », passant par Explosion nucléaire. Le LP a été principalement enregistré au Chambre d’enfant en Allemagne, avec Michaelpartenaire de longue date de Michel Voss, qui a co-produit l’album et chante également sur deux morceaux.

« Immortel » perpétue la tradition des deux précédents FÊTE MICHAEL SCHENKER enregistrements « Résurrection » et « Révélation » et dispose d’une grande liste d’amis et d’invités. Le chanteur principal de l’album est le talent d’origine chilienne Ronnie Romero (ARC-EN-CIEL), de même que Michel Voss (MAD MAX), Scheepers et Joe Lynn Turner (ex-VIOLET FONCÉ, ARC-EN-CIEL) chantant sur deux pistes chacun. outre Michael Schenker lui-même, l’album a été enregistré avec Steve Mann (claviers), Barry Sparks (basse, DOKKEN), ainsi que les trois batteurs, Bodo Schopf, Simon Philipps (ex-TOTO) et Brian Tichy (ex-SERPENT BLANC). Le dernier ajout au disque était le claviériste Derek Sherinian (COMMUNION DU PAYS NOIRE, FILS D’APOLLON, THÉÂTRE DU RÊVE), qui joue sur la piste d’ouverture de l’album, mettant en vedette German power machine Ralf Scheeper au chant.

Dans une récente interview avec Rhétorique morte, Schenker a déclaré à propos de Romero: « Il peut chanter comme tout le monde, et c’est pourquoi je pense Ritchie Blackmore le voulait [for RAINBOW]. Il peut chanter comme Joe Lynn Turner, Graham Bonnet, Ronnie James Dio. [Romero] sera la bonne personne pour moi [for the 50th-anniversary tour]. Ronnie sera le chanteur principal, pour être la personne parfaite pour le 50e anniversaire de Michael Schenker habitent. »



Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par ?????? ?????? ???????? (@ro_ck_nnie) Mots clés: michael schenker Publié dans:

Nouvelles COMMENTAIRES Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).