Ancien MOTÖRHEAD et courant SCORPIONS le batteur Mikkey Dee revisité son DIAMANT DU ROI jours en jouant l’intro de la chanson « Bienvenue à la maison » pour une vidéo publiée sur son officiel Facebook page. En présentant sa performance, Dee a déclaré à propos de la chanson, qui est apparue à l’origine sur DIAMANT DU ROIalbum de 1988 « Leur »: « J’ai reçu tellement de demandes, tout le temps, concernant l’intro de ‘Bienvenue à la maison’ avec DIAMANT DU ROI ce que nous avons fait autrefois. Je m’en souviens à peine, mais c’est une bonne. Et je vais jouer pour vous. Je reçois des demandes tout le temps. Et ce n’est vraiment pas compliqué, mais cela correspondait à l’époque à cette chanson. Alors, on y va. Je vais jouer pour vous. Vérifiez-le. »

Il ya trois mois, Dee, qui a joué de la batterie pendant DIAMANT DU ROI de 1985 à 1989, raconté Cassius Morris de « Le spectacle de Cassius Morris » dans une interview qu’il aimerait participer à une tournée de retrouvailles mettant en vedette les membres survivants de la formation originale du groupe. « Malheureusement, [original KING DIAMOND bassist] Timi Hansen est mort, mais tu aurais pu Andy [LaRocque, guitar], Michael Denner [guitar], tu aurais pu Hal Patino [bass], Pete Blakk [guitar], moi-même, juste pour une tournée, et ne jouer que ce que nous avons fait – de ‘Portrait fatal’ à ‘Conspiration’« , a-t-il déclaré. » Cela aurait pu être une tournée vraiment amusante et réussie. «

Dee, qui a été membre de SCORPIONS depuis 2016, a poursuivi en disant que c’est «totalement à la hauteur» DIAMANT DU ROILe leader et leader du même nom pour savoir si une telle tournée aura jamais lieu. « Parce qu’il [also] Est-ce que Destin miséricordieux [on the side], » Mikkey m’a dit. « Je ne vois pas pourquoi pas. Si je pars [and not doing anything] avec SCORPIONS, alors j’aurais facilement pu le faire. Cela aurait été tellement amusant, je pense, parce que nous étions un groupe de gars formidables. Et je parle toujours à Andy et Pete et Hal et Roi également. »

Le batteur d’origine suédoise, qui a également joué avec MOTÖRHEAD de 1991 jusqu’à la dissolution du groupe en décembre 2015, reflétant auparavant son temps avec DIAMANT DU ROI dans une interview en 2017 avec « Le Blairing Out With Eric Blair Show ». Il a déclaré à l’époque: « Nous avons commencé comme un groupe d’enfants, vraiment, et nous avons créé quelque chose. Pour vous dire la vérité, nous ne savions vraiment pas ce que nous faisions. Eh bien, nous savions ce que nous faisions, mais [we weren’t aware of the fact] que nous avons créé un style. Mais nous nous sommes tellement amusés, et [we were] un groupe d’amis en tournée. Tout a pris fin, où je ne me sentais plus très heureux dans le groupe. Nous allions dans une direction un peu différente de celle dans laquelle je pensais que nous avions travaillé nous-mêmes. Et moi en tant que batteur, j’aime jouer de tout. Je joue du jazz big band, de la fusion, de la pop, du blues, du rock, du heavy metal, du speed metal… Donc, pour moi, c’était un geste naturel. Je voulais jouer un peu plus de rock and roll direct, et je me sentais un peu stressé DIAMANT DU ROI à la fin, peut-être. «

Demandé ce qu’il ressentait à propos des connotations sataniques de la DIAMANT DU ROI paroles et image, Mikkey a déclaré: « Ce n’était pas si mal du tout. Roi croit en l’occulte – plus Stephen King genre de trucs. Et pour le reste de nous quatre, nous n’étions pas tellement intéressés par cela. Mais c’était de la bonne musique, une super camaraderie, de superbes paroles – super. Puis RoiSa conviction personnelle était son affaire. Tout comme je ne suis jamais entré Lemmyla vision personnelle de. Si vous êtes un groupe, vous êtes quatre, cinq ou trois personnes – quoi que vous soyez. Tout le monde a sa propre vision et sa propre croyance sur la façon dont la vie est ou partout où vous allez. Et l’astuce est de faire en sorte que cela fonctionne ensemble sans que les gens ne se fâchent ou ne soient en désaccord. Et heureusement, avec DIAMANT DU ROI, nous avons eu un excellent travail d’équipe. «

Dee joué sur le classique DIAMANT DU ROI des albums « Portrait fatal », «Abigail» et « Leur » jusqu’à son départ en 1988 pour rejoindre Don Dokken. Il est revenu un an plus tard en tant que joueur de session sur DIAMANT DU ROIde « Conspiration ».

DIAMANT DU ROILe batteur actuel de Matt Thompson, qui fait partie du groupe depuis 2000.

DIAMANT DU ROI reçu un Grammy nomination dans la catégorie « Best Metal Performance » pour la piste « Never Ending Hill » sur le dernier album du groupe, 2007 « Donnez-moi votre âme … s’il vous plaît ».



Les demandes continuent d’affluer alors le revoilà!



Introduction à Welcome Home avec King Diamond. Publié par Mikkey Dee le dimanche 4 avril 2021

