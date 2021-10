Regardez Misfits se produire au Aftershock Festival

Groupe de punk rock légendaire INSUFFISANTS titré le Réplique festival hier soir (samedi 9 octobre) à Sacramento, en Californie. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous.

La performance initiale de retour de INSUFFISANTS membres Glenn Dantzig, Jerry seulement et Doyle Wolfgang Von Frankenstein a eu lieu au 2016 Fête de l’émeute. Les anciens membres du groupe ont joué ensemble pour la première fois depuis 1983 et ont été soutenus par d’anciens TUEUR le batteur Dave Lombardo et guitariste Acey Slade.

Depuis lors, la gamme originale de la INSUFFISANTS s’est réuni pour des dates éparses, avec le plus récent pré-Réplique celui qui a eu lieu en décembre 2019 à la Wells Fargo Arena de Philadelphie, en Pennsylvanie.

Avant le Fête de l’émeute concerts, Glenn, Jerry et Doyle Wolfgang Von Frankenstein joué ensemble pour la dernière fois le 29 octobre 1983.

Il y a un an et demi, Dantzig Raconté Pierre roulante magazine qu’il était satisfait de la façon dont INSUFFISANTS des spectacles ont été diffusés. « Merde, nous avons vendu le Madison Square Garden », a-t-il déclaré. « En fait, nous l’avons survendu. À l’époque, tous les grands promoteurs et les gens des maisons de disques disaient: » Un groupe punk ne sera jamais la tête d’affiche du Madison Square Garden. » Et, bien sûr, nous sommes le premier groupe punk à faire la une là-bas. Et non seulement nous l’avons vendu, mais nous l’avons survendu. Alors une grosse baise à tous ces connards, qui vendent probablement des hot-dogs sur la Sixième Avenue. «

L’original INSUFFISANTS le groupe s’est séparé en 1983, et Seul a présenté une nouvelle version du INSUFFISANTS en 1995. Plusieurs membres sont venus et sont partis, mais Seul, de même que DRAPEAU NOIR‘s Dez Cadena, a conservé une certaine forme de INSUFFISANTS dans le studio d’enregistrement et sur la route pendant la majeure partie des deux dernières décennies et demie.

Dans une interview de 2016 avec Pierre roulante, Seul dit à propos de travailler avec Dantzig de nouveau: « Glenn est Glenn. Nous avons traité Glenn au début et c’est la même chose avec Glenn maintenant. Cela ne change pas. C’est juste une perspective différente. Si nous laissons Glenn être Glenn et faire ce qu’on est censé faire, ça va marcher. Vous ne vous disputez pas. Je pense qu’on en a fini avec ça. Je pense que nous sommes assez vieux maintenant. »

Demandé ce que c’était que de garder le INSUFFISANTS passer 20 ans sans Glenn, Seul dit : « Il y avait toujours ce trou. Quand Glenn divisé, il y avait toujours ce sentiment qu’il nous manquait une composante de ce qui fait de nous ce que nous sommes. Et je suis sûr qu’il en va de même pour lui. Dans les autres groupes dans lesquels il était, il a changé les gens à gauche et à droite. Quand nous jouons ensemble, il n’y a que nous. »



