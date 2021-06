Regardez Mitch Malloy de Great White jouer la version solo de la reprise acoustique de “Dream On” d’Aerosmith

Vidéo de GRAND BLANC chanteur Mitch Malloy interpréter une reprise acoustique solo de la AÉROSMITH classique “Rêver” peut être vu ci-dessous.

Mitch est peut-être mieux connu pour son bref passage avec VAN HALEN après la séparation du groupe avec Sammy Hagar. En 1996, Malloy a été invité à Eddie Van Halenstudio d’essai pour le groupe et a enregistré une démo du classique “Panama” avant de se faire dire par Eddie il a eu le boulot. Cependant, son adhésion VAN HALEN aurait été annulé par le directeur de l’époque Ray Daniel, qui voulait Gary Cherone (EXTRÊME) comme Agarle remplaçant.

Malloyl’implication de VAN HALEN fait l’objet d’un court documentaire, “Mitch Malloy: Le garçon perdu de Van Halen”, qui a été téléchargé sur Youtube en 2013.

Malloy rejoint GRAND BLANC en remplacement de Terry Ilous, qui a été licencié du groupe en juillet 2018.

Mitch, qui a déménagé à Destin, en Floride, depuis Nashville, Tennessee en 2019, a déclaré Destin Vie sur la façon dont il a débarqué GRAND BLANC concert : « J’avais un ami qui connaissait des gars du groupe, et un jour, lui et moi parlions, et il a juste mentionné : « Hé, je pense GRAND BLANC pourrait vraiment t’utiliser. Ils cherchent un nouveau chanteur. Tout s’est bien passé. Ça a été super, et ça me permet aussi de poursuivre mes projets solo.”

Malloyles influences de comprennent AÉROSMITH, ASTUCE PAS CHER, CŒUR, FOGHAT et VIOLET FONCÉ.



