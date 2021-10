Regardez: Modern Vintage Gamer partage un regard approfondi sur les avantages et les inconvénients de l’émulation N64 de Nintendo

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

À ce jour, vous avez probablement vu les tweets et les messages sur l’émulation N64 du pack d’extension en ligne Nintendo Switch n’étant pas tout à fait ce que les gens espéraient. En fait, si vous n’avez pas encore vu une version de ces captures d’écran, vous n’êtes probablement pas autant sur Internet que nous (ce qui, croyez-nous, est une bonne chose) :

Ocarina du temps N64 vs Wii VC vs Switch (h/t @zfg111) pic.twitter.com/HM9renorc3 — Empêchez les squelettes de se battre | ➕🔥🔥 (@stopskeletons) 26 octobre 2021

Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi tout le monde s’agite tant, et à quel point cela pourrait-il être grave qu’un tas de jeux de 25 ans n’aient pas de brouillard? Eh bien, Modern Vintage Gamer, qui connaît assez bien l’émulation, a mis au point un petit guide sur le sujet.

« Pour la majorité des gens, ce sera assez bon », dit-il, mais met en évidence les problèmes liés aux textures mises à l’échelle, au décalage d’entrée et au rendu du brouillard, ainsi qu’au multijoueur en ligne rendant certains jeux « distrayants » et « un gâchis de gameplay lent ». » parce que la connexion Internet est ralentie par la connexion Internet la plus faible.

Cependant, MVG dit qu’il espère que Nintendo résoudra les problèmes et que les joueurs occasionnels pourraient être satisfaits, mais que « pour ceux d’entre nous qui ont grandi avec N64… vous serez probablement très déçu de ce que Nintendo a apporté à la table. » Pour l’instant, dit-il, ce n’est tout simplement pas la meilleure façon de jouer aux jeux N64 – et nous avons tendance à être d’accord.

Mais êtes-vous d’accord ou êtes-vous satisfait de la qualité et du prix du pack d’extension en ligne Nintendo Switch ? Faites le nous savoir dans les commentaires!