Regardez : Monster Hunter Spotlight de TGS 2021 en ligne – En direct !

Le Tokyo Game Show est en cours et, en plus d’un événement en personne, divers projecteurs en ligne sont également organisés. Celui de Capcom concerne Monster Hunter et se concentrera apparemment particulièrement sur Monster Hunter Rise: Sunbreak. Cela promet d’être une extension majeure du jeu l’été prochain, il sera donc intéressant de voir ce que Capcom partage aujourd’hui !

Il démarre à 6pm PT / 9h HE / 14h BST / 15h CEST, alors installez-vous confortablement, rejoignez le chat en direct de la communauté et profitez-en !