Regardez Morray et Benny The Butcher se rendre à New York dans la vidéo « Never Fail »

Morray a recruté Benny le boucher pour un nouveau single et une vidéo anthémiques, « Never Fail ». Le morceau a été produit par Smatt Sertified, Akachi et Sonickaboom de 808 Mafia.

Grimpant dans les charts avec ses mélodies envolées et ses paroles inspirantes, Morray de Caroline du Nord est l’une des jeunes stars les plus brillantes du hip-hop. Promettant au monde que son succès 2021 n’était que le début, le rappeur montant s’appuie sur son succès avec « Never Fail », un changement de rythme qui évite les boucles de guitare pour la production de pièges épiques et permet à l’artiste de faire preuve de dextérité verbale avec un rythme rapide. pistes mélodiques.

La chanson est une vitrine lyrique pour le rappeur Pick Six Records, qui partage des mots durs pour ses sceptiques et affirme qu’il ne sera satisfait que lorsqu’il aura prouvé qu’il est le meilleur du jeu : « Je compte juste les millions ça touche le plafond J’aime la façon dont ça tombe chien/Vous obtenez un coup pour faire une impression ou vous le soufflez comme un morceau de scie. « Never Fail » présente une apparition de Benny The Butcher, le rappeur Griselda, qui correspond à l’intensité lyrique de Morray avec 16 mesures percutantes et puissantes.

Réalisé par Whipalo, la vidéo « Never Fail » montre Morray et Benny crachant à l’ombre des gratte-ciel, alors qu’ils visitent New York et signifient une tasse pour la caméra. « Never Fail » fait suite à « Better Things », une vidéo en coulisses qui a donné aux fans un aperçu de l’ascension fulgurante de Morray et de « Bad Situations » de septembre, qui a recueilli plus de six millions de vues. Morray travaille actuellement sur son suivi de Street Sermons, le premier album de l’artiste acclamé par la critique.

Débutant au n ° 41 sur le Billboard 200 et propulsant Morray au n ° 1 du palmarès des artistes émergents de Billboard, Street Sermons puise dans l’élévation spirituelle et le chant formé par l’église qui rendent la marque de hip-hop de Morray si unique, en jetant un regard inflexible sur le Les luttes et les indiscrétions de jeunesse du natif de Fayetteville et l’examen de ses motivations pour réussir.

Abritant son single « Quicksand », qui a récemment obtenu une certification Gold de la RIAA et a accumulé plus de 200 millions de streams, le projet contient des vérités universelles sur les tragédies et les triomphes de grandir dans le quartier, filtrées par l’expérience de Morray en tant que enfant du quartier fait du bien. Complex a classé Street Sermons au n ° 10 sur sa liste des meilleurs albums de 2021 jusqu’à présent. En juillet, Morray a revisité l’un des moments forts de la bande, « Trenches », recrutant Polo G pour ajouter un couplet pour « Trenches (Remix) ».

Achetez ou diffusez « Never Fail (Feat. Benny The Butcher) ».