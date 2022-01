Regardez Neil Peart Devotee rendre un hommage remarquable au héros de Late Rush

Un fidèle de feu Neil Peart a posté une vidéo remarquable en hommage à la Se précipiter batteur avec un mélange de segments de chaque chanson du groupe – les 175 d’entre eux, dans l’ordre chronologique.

Brandon Toews a compilé le « mash-up » de 25 minutes au cours de dix semaines pour se présenter comme son propre clin d’œil au musicien vénéré connu sous le nom de The Professor, décédé en janvier 2020 à l’âge de 67 ans. Toews a enregistré des prises complètes de l’ensemble du catalogue Rush et utilisé des transcriptions disponibles dans DrumeoCHANSONS pour apprendre les parties, et les résultats attirent l’attention et l’admiration des autres fans de Rush.

En enregistrant la compilation, il rendait également hommage au batteur et co-fondateur original de Rush John Rutsey, qui a joué sur le groupe premier album éponyme de 1974 avant de partir pour raison de santé. Rutsey est décédé en 2008. Peart a fait ses débuts sur l’album Fly By Night de 1975, et sa dernière apparition sur leur 19e et dernier set, Clockwork Angels, en 2012.

La configuration de Toews pour le medley incorpore différents éléments des batteries que Peart a utilisées au cours de ses 40 ans avec Rush, y compris le tambour gong, les pads électroniques et les célèbres cloches tubulaires qu’il a présentées sur des morceaux comme « Xanadu » et « Closer to the Heart ”, ainsi que dans leurs spectacles en direct. Il commence le film avec un clin d’œil au premier single non-album de Rush sorti en 1973, présentant leur version de mon pote houx‘s « Not Fade Away » et « Can’t Fight It », sur leur propre label Moon.

Les sorties chronologiques 1973-2012 de Rush avec les codes temporels auxquels elles figurent dans le clip sont les suivantes :

0:00 – Introduction

0:05 – RUSH

1:10 – Voler de nuit

2:11 – Caresse d’acier

2:52 – 2112

3:39 – Un adieu aux rois

4:34 – Hémisphères

5:14 – Ondes permanentes

6:10 – Images animées

7:23 – Signaux

8:49 – Grace sous pression

9:52 – Vitres électriques

10:58 – Tenez votre feu

12:07 – Presto

13:34 – Rouler les os

14:49 – Homologues

16h20 – Test d’écho

17:52 – Sentiers de vapeur

19:37 – Rétroaction

20:31 – Serpents & Flèches

22h05 – Les anges mécaniques

24:23 – In Memoriam

Écoutez le meilleur de Rush sur Apple Music et Spotify.