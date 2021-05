Regardez Nick Menza jouer “ The Conjuring ” de Megadeth deux ans avant sa mort

Des images de drum-cam inédites récemment MEGADETH le batteur Nick Menza jouer avec la chanson classique du groupe “La conjuration” peut être vu ci-dessous.

La vidéo HD a été tournée en mars 2014 à Studios Uberbeatz à Seattle, Washington et serait l’un des derniers enregistrements de batterie de studio Menza avant de décéder plus de deux ans plus tard.

Les images étaient censées être utilisées pour le tout premier DVD d’instructions du défunt batteur, “Méga batterie intense”, c’était de présenter 10 classiques réenregistrés MEGADETH des pistes de batterie avec des tonnes de trucs et astuces de Menzal ‘arsenal pour aider quiconque à devenir un meilleur joueur. Le DVD, produit et réalisé par Kari Pearson et Menzale gérant de, Robert Bolger, a depuis été mis de côté.

Les séquences vidéo et audio inédites de la session seront un des points forts de la vidéo officielle récemment annoncée. Menza film documentaire “C’était ma vie – L’histoire de Nick Menza”. Il est décrit dans un communiqué de presse comme “une exploration sans faille de la vie de l’un des batteurs de thrash-metal les plus réussis de tous les temps, autorisée par le Menza famille. De son enfance à la fin de sa vie, y compris un véritable récit détaillé des tentatives infructueuses répétées du classique ‘Rouille en paix’ s’aligner.”

“C’était ma vie” présentera des photos et des séquences vidéo rares et inédites de pseudola collection de bandes VHS archivées, filmée personnellement par Menza lui-même de 1988 à 1991. Inclus sera un contenu exclusif présentant pseudo travaillant en studio, des films personnels à la maison, du temps libre et des fêtes avec ses collègues membres du groupe, ainsi que d’autres artistes bien connus de l’époque qui pseudo tourné avec.

Bolger a déclaré: “Je suis très heureux de travailler avec Divertissement aux papillons hurlants au pseudodocumentaire officiel de.

“Il y a beaucoup de désinformation publiée sur pseudo ce n’est pas vrai et je suis très heureux d’apporter la vérité.

“pseudo aimait ses fans et disait toujours que sans les fans, rien de tout cela ne serait possible. Je pense vraiment pseudoLes fans apprécieront ce voyage à travers sa vie. “

Producteur exécutif Holly Mollohan de Divertissement aux papillons hurlants a ajouté: “En tant que cinéaste et collègue metalhead qui apprécie profondément la communauté du métal, je suis honoré et excité de faire ce voyage à vos côtés.”

Menzal’autobiographie officielle de, “Megalife: L’autobiographie de Nick Menza” par J. Marshall Craig, est sorti en décembre 2018 via Post Hill Press.

Tard dans la soirée du 21 mai 2016, pseudo s’est effondré après avoir subi une crise cardiaque lors d’un concert avec Chris Pologne et Robertino “Pag” Pagliari dans leur groupe OHM: à The Baked Potato à Studio City, Californie et a été déclaré mort à son arrivée à l’hôpital. Le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles a déclaré Menza est décédé d’une maladie cardiovasculaire hypertensive et athéroscléreuse.

pseudo a légitimement mérité sa place comme l’un des batteurs les plus féroces du heavy metal pendant MEGADETHpic commercial de 10 ans. Le clou de sa carrière, pseudo dit, jouait Rock à Rio devant plus de 100 000 personnes. Le point le plus bas était tiré par MEGADETH homme principal Dave Mustaine alors qu’il était encore dans un lit d’hôpital après une opération chirurgicale pour enlever ce que les médecins craignaient d’être une croissance cancéreuse.



