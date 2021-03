Regardez Night Ranger interpréter Alice Cooper, Damn Yankees Covers lors d’un concert socialement éloigné au Sea World à Orlando

Le samedi 27 mars RANGER DE NUIT s’est produit au Seven Seas Food Festival de SeaWorld à Orlando, en Floride. Des séquences vidéo filmées par des fans du concert peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur « concerts rock« ).

Tous les théâtres et stades de SeaWorld Orlando fonctionnent à capacité limitée avec des sièges modifiés pour permettre une bonne distance physique.

L’automne dernier, RANGER DE NUIT a commencé le processus d’écriture et d’enregistrement de son nouvel album studio encore sans titre. Dû plus tard cette année via Frontiers Music Srl, le LP sera le suivi de « Ne lâchez pas », publié en mars 2017.

L’écriture de chansons a commencé avec les trois membres originaux Jack Blades (chant / basse), Kelly Keagy (chant / batterie), et Brad Gillis (guitares solo et rythmiques) se réunissant et rassemblant leurs idées initiales. L’enregistrement a alors commencé, avec Eric Levy (claviers) et Keri Kelli (guitares solo et rythmiques) se joignant au processus. Le plan, sujet à changement, était de remettre le dossier à Frontières dans les premiers mois de 2021 pour une sortie estivale provisoire.

RANGER DE NUIT a déclaré: « Ce dont ce monde a besoin maintenant, c’est de se rassembler à travers la musique et RANGER DE NUIT est dessus! Nous sommes ravis de créer un nouvel album studio avec nos excellents partenaires à Musique de Frontiers. Notre plus gros problème est que nous avons tellement de chansons que nous essayons de savoir lesquelles laisser de côté! Rock and Roll bébé. «

Avec plus de 17 millions d’albums vendus dans le monde, plus de 3000 spectacles en direct, RANGER DE NUITSa popularité est alimentée par une série impressionnante de singles à succès instantanément reconnaissables et de titres d’albums signatures tels que « Sœur Christian », « Ne me dis pas que tu m’aimes », « Quand vous fermez les yeux » et l’anthémique « (Vous pouvez toujours) Rock en Amérique ».



