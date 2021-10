Regardez Nikki Sixx de Mötley Crüe discuter de son nouveau mémoire, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx »

Une nouvelle vidéo de quatre minutes dans laquelle MOTLEY CRUE bassiste Nikki Sixx parle de ses mémoires à venir, « The First 21: Comment je suis devenu Nikki Sixx », peut être vu ci-dessous. Dû le 19 octobre via Livres Hachette, le livre est édité par le rédacteur en chef Brant Rumble, qui a acquis les droits mondiaux dans un accord avec Chris Nilsson de Divertissement de la 10e rue, et sera disponible en couverture rigide, eBook et une édition audio par Hachette Audio.

Sixx est l’une des icônes les plus respectées, reconnaissables et entrepreneuriales de l’industrie de la musique. En tant que fondateur de MOTLEY CRUE qui est maintenant dans sa vingt et unième année d’abstinence, Sixx est incroyablement passionné par son métier et merveilleusement ouvert sur sa vie dans le rock and roll et en tant que personne du monde. Née Franklin Carlton Feranna le 11 décembre 1958, jeune Frankie a été abandonné par son père et en partie élevé par sa mère, une femme qui était en avance sur son temps à certains égards et profondément troublée dans d’autres. Frankie a fini par vivre avec ses grands-parents, bondissant de ferme en ferme et d’état en état. C’était un gamin entièrement américain – chassant, pêchant, pourchassant des filles et jouant au football – mais en dessous de tout cela, il y avait un désir ardent de plus, et ce plus était de la musique. Il a finalement pris un Greyhound à destination d’Hollywood.

À Los Angeles, Franc vivait avec sa tante et son oncle — le président de Archives du Capitole. Mais il n’y avait pas de chemin court jusqu’au sommet. Il fut bientôt tout seul. Il y avait des boulots sans issue : tremper des circuits imprimés, travailler dans des magasins d’alcools et de disques, vendre des ampoules usagées et se bousculer pour survivre. Mais la nuit, Franc perfectionné son métier, rejoignant SŒUR, un groupe formé par un autre vétéran du hard rock Blackie sans loi, et a formé son propre groupe : LONDRES, le précurseur de MOTLEY CRUE. Refuser une offre d’adhésion Randy Rhoadsle groupe, Franc changé son nom en Nikki Londres, Nikki Neuf et enfin, Nikki Sixx. Comme Huck Finn avec une guitare volée, il avait une vision : un groupe qui combinait punk, glam et hard rock dans le package le plus grand, le plus théâtral et le plus irrésistible que le monde ait jamais vu. Avec un travail acharné, de la passion et un peu de chance, la vision s’est manifestée dans la réalité – et c’est une histoire vraie et profonde qui trouve l’identité, de la façon dont Frank Feranna devenu Nikki Sixx. Et c’est une feuille de route sur les façons dont vous pouvez tout surmonter et atteindre tous vos objectifs, si seulement vous y réfléchissez.

« Vous avez entendu les histoires d’excès et de débauche. Tous les sommets et les vallées qui sont venus avec la célébrité du rock and roll et ma vie dans l’un des plus grands groupes du monde. C’est l’histoire que vous n’avez pas entendue. Celle qui a mené à ces histoires », a déclaré Sixx. « C’est l’histoire intime et personnelle de la façon dont un garçon de ferme innocent de l’Idaho avec un rêve et un désir brûlants – pour la musique, pour l’amour et pour la gloire – est devenu le célèbre Nikki Sixx. Je crois que nos vingt et une premières années ont beaucoup à voir avec la façon dont nous devenons. Ce sont mes vingt et un premiers, et j’espère qu’ils vous raviront et vous inspireront à investir dans vos plus grands rêves. »

« Que vous soyez un MOTLEY CRUE et Nikki Sixx fan ou non, si vous cherchez un mémoire qui vous transporte dans les années 70 et au début des années 80, et qui – pour ceux qui l’ont vécu – vous fera redécouvrir la collection de vinyles que vos parents ont lancée dans les années 90, alors ceci est votre livre », a déclaré Naples, « et les thèmes plus larges de savoir qui vous êtes et de prendre le contrôle de votre identité résonnent certainement maintenant dans les années 2020 encore nouvelles. »

Sixx est une icône internationale du rock, membre fondateur de MOTLEY CRUE et SIXX : AM, trois fois New York Times auteur à succès (avec « Les journaux d’héroïne », « Ça va faire mal » et MOTLEY CRUE‘s « La saleté »), philanthrope, photographe et défenseur du rétablissement de la toxicomanie. Sixx avait l’émission de radio rock n ° 1 diffusée à l’échelle nationale » Sixx Sens avec Nikki Sixx « au Média iHeart pendant sept ans. En mars 2019, Sixx créé CRÜEest touché Netflix biopic « La saleté », basé sur l’autobiographie du groupe en 2001. Sixx est un défenseur de longue date de l’élargissement des services de soutien aux personnes en rétablissement d’un trouble lié à l’utilisation de substances (SUD). Il a témoigné à Capitol Hill, a fait de fréquentes apparitions dans les médias pour discuter de ses expériences et a rédigé des articles d’opinion sur le sujet dans de grandes publications. Il est Nikkile fort désir de contribuer à un changement pour le mieux concernant ce qui est la crise de santé publique la plus répandue dans notre pays.