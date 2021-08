Regardez : Nintendo Indie World Showcase août 2021 – En direct !

in

Préparez ces portefeuilles, les amis, car il est temps de se livrer à un autre assortiment de délices indépendants dans le dernier Nintendo Indie World Showcase.

L’émission d’aujourd’hui débute à 9h PT / 12h HE / 17h BST / 18h CEST, et vous pouvez le regarder en direct ici. Nintendo dit que cela durera “environ 20 minutes” et qu’il présentera sans surprise certains jeux à venir pour Switch.

Qu’espérez-vous voir ? Assurez-vous de vous asseoir, de vous détendre et de participer à notre chat en direct pendant que nous regardons l’émission.

Adorable GARDEN STORY à la manière d’Animal Crossing obtient un lancement surprise, AUJOURD’HUI!

Exclusivité console chronométrée !!!

NECROBARISTA: FINAL POUR se déroule dans un café de l’au-delà, remasterisé pour Switch et à venir AUJOURD’HUI

L’aventure de puzzle nautique FAR : CHANGING TIDES se dirige vers Switch l’année prochaine !

Oof, il a l’air sympa, celui-ci.

LOOP HERO, un jeu de timeloop basé sur des boucles Loopy arrive sur Switch ! À venir ce jour férié.

C’est du génie, honnêtement – un constructeur de deck roguelike (comme si nous n’en avions pas assez, je sais) mais avec une mécanique de base de… ouais, vous l’avez deviné, LOOPS.

KateGray a dit :

J’adore Loop Hero. Idéal pour Switch !

Prenez des photos de choses mignonnes dans le jeu de photographie noir et blanc sain, TOEM, à venir cet automne !

Aimez un bon jeu suédois, nous le faisons.

KateGray a dit :

oh non c’est 100% fait pour meeeee

Première annonce d’INDIE WORLD : Bomb Rush Cyberfunk, un jeu funky skate/graffiti prévu pour 2022 !

CONSOLE EXCLUSIVE BAYBEE

Oh ouais, c’est à nouveau le début des années 2000 et le skate est des TEMPS COOL

ATTENDEZ-VOUS, TOUS. Ici, nous goooooo!

KateGray a dit :

J’espère que ce n’est pas un autre de ces comptes à rebours. J’ai été brûlé trop de fois…

Il reste dix minutes ! Assurez-vous que votre thé/café/bière est prêt et que vous êtes allé aux toilettes !

Alex Olney a dit :

J’espère Metroid 6: Return of Return of Samus

KateGray a dit :

Salut, Alex. Je vois que tu t’es échappé de ton bac de confinement. Ne m’oblige pas à prendre le balai !

Rejoignez-nous sur notre blog en direct pour décortiquer la vitrine INDIE WORLD de Nintendo en 15 minutes !

Ça va être amusant sur un petit pain.

KateGray a dit :

J’espère juste que tout le monde passe un bon moment

Quelqu’un a-t-il des pronostics ? Des espoirs ? Un battage médiatique complètement sauvage et définitivement irréaliste ?

KateGray a dit :

Après-midi, vous tous! Ou le matin si vous êtes plus à l’ouest que moi. Je serai votre hôte sarcastique/étonné/endormi pour l’Indie World d’aujourd’hui, qui commence dans 20 minutes !