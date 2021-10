Regardez : Nintendo Life Indie Spotlight (octobre 2021) – En direct !

Salut tout le monde. Il y a un peu plus d’un an, nous avions notre premier Nintendo Life Indie Spotlight, qui présentait tout un tas de jeux variés pour le génial petit système hybride du grand N. Maintenant, un peu plus d’un an plus tard, nous avons décidé de revenir – cette fois, cependant, nous allons pour un projecteur plus court et plus ciblé qui met en évidence un plus petit nombre de jeux. Cela dit, il y a encore beaucoup de variété ici, alors nous espérons que vous apprécierez le spectacle.

Il démarre à midi Pacifique / 15h00 Est, 20h00 Royaume-Uni / 21h00 CEST, et dans un étrange jeu-ception, votre hôte vidéo est également votre auteur et guide sur ce blog. Prendre plaisir!