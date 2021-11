Regardez Nita Strauss jouer avant le combat pour l’unification du titre Wbo/Ibf à Las Vegas

Hier soir (vendredi 5 novembre), Nita Strauss, le destructeur de guitare pour le ALICE COOPER groupe, a joué le médaillé olympique et WBO champion du monde de boxe super poids plume Mikaela Mayer sur le ring pour la lutte historique pour l’unification du titre sur Meilleur classement ESPN, le tout premier événement principal du titre mondial féminin dans l’histoire de plus de quatre ans de la série. Mikaela face actuelle IBF champion Maiva Hamadouche dans l’énorme affrontement d’unification à Las Vegas.

Vous pouvez regarder la vidéo de NitaLa performance de Nita Strauss Hurricane Fan France Facebook page.

Mayer est devenu le champion du monde unifié avec une victoire par décision unanime, remportant la victoire des juges avec des scores de 100-90, 99-91 et 98-92.

Nita et Mikaela sont amis depuis leur adolescence, quand ils ont joué et tourné ensemble dans un groupe de métal de Los Angeles LIA-FAIL. Une fois que l’acte de courte durée s’est effondré, les deux femmes sont allées dans des directions différentes avec Mayer se concentrant sur le combat et Strauss doublant et poursuivant sa carrière en tant que guitariste, interprète et artiste solo de renommée mondiale. Avec les deux femmes opérant maintenant au sommet de leurs jeux respectifs, il était logique que le moment soit venu de se réunir à nouveau et de monter sur scène ensemble une fois de plus lorsque Nita bande sonore Mikaelaest sortie pour son combat historique.

Le mois dernier, Nita partagé « Mort à l’intérieur », sa première nouvelle musique depuis la sortie de son premier album solo acclamé par la critique « Chaos contrôlé » en 2018. Le morceau est sa toute première collaboration solo avec un chanteur, David Draiman, leader de Grammy-icônes rock nominées PERTURBÉ.

Strauss a joué avec Tonnelier depuis 2014, date à laquelle elle a remplacé la musicienne australienne et ancienne Michael Jackson joueur Orianthi. Elle a rejoint Alice à temps pour un mammouth MOTLEY CRUE visiter. Elle a été recommandée pour Tonnelier par l’ancien bassiste du rockeur légendaire et AILIER leader Kip Ailier.





